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Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 21.09.2023
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08:23 21.09.2023 (обновлено: 16:34 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/gaubitsy-1897699155.html
Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"
Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 21.09.2023
Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"
Вооруженные силы РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:23
2023-09-21T16:34
безопасность
россия
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха". "В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов", - говорится в сообщении. Модернизированные гаубицы "Мста-С" оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Эта система обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность "Мсты-С" в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах. "В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме "огневой налет" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара", - рассказали в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха". Боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту. Кроме того, новая "Мста-С" получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой, благодаря которому улучшены условия обитания экипажа. У водителя-механика также появилось автоматизированное рабочее место, которое дает информацию о состоянии всех систем машины. Самоходная гаубица 2С19М2 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.
https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html
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безопасность, россия, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

"Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

© Фото : РостехМодернизированная гаубица "Мста-С"
Модернизированная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Ростех
Модернизированная гаубица "Мста-С"
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха".
«
"В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов", - говорится в сообщении.
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Модернизированные гаубицы "Мста-С" оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности.
Эта система обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность "Мсты-С" в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.
«
"В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме "огневой налет" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара", - рассказали в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха".
Боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту. Кроме того, новая "Мста-С" получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой, благодаря которому улучшены условия обитания экипажа. У водителя-механика также появилось автоматизированное рабочее место, которое дает информацию о состоянии всех систем машины.
Самоходная гаубица 2С19М2 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.
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