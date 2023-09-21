https://ria.ru/20230921/gaubitsy-1897699155.html

Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 21.09.2023

Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

Вооруженные силы РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:23

2023-09-21T08:23

2023-09-21T16:34

безопасность

россия

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897819715_0:38:1400:826_1920x0_80_0_0_1fefb43f85d10fb6bba29a61fe28e7a6.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха". "В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов", - говорится в сообщении. Модернизированные гаубицы "Мста-С" оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Эта система обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность "Мсты-С" в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах. "В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме "огневой налет" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара", - рассказали в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха". Боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту. Кроме того, новая "Мста-С" получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой, благодаря которому улучшены условия обитания экипажа. У водителя-механика также появилось автоматизированное рабочее место, которое дает информацию о состоянии всех систем машины. Самоходная гаубица 2С19М2 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html

https://ria.ru/20230919/rakety-1897120860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)