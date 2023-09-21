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Посол во Франции рассказал о ситуации с ввозом личных вещей россиян - РИА Новости, 21.09.2023
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13:13 21.09.2023 (обновлено: 13:14 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/frantsiya-1897757367.html
Посол во Франции рассказал о ситуации с ввозом личных вещей россиян
Посол во Франции рассказал о ситуации с ввозом личных вещей россиян - РИА Новости, 21.09.2023
Посол во Франции рассказал о ситуации с ввозом личных вещей россиян
Пока не было каких-либо эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан, сообщил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя ситуацию... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:13
2023-09-21T13:14
россия
франция
брюссель
алексей мешков
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пока не было каких-либо эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан, сообщил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя ситуацию вокруг запрета Брюсселя на ввоз в Евросоюз личных вещей россиян. "Мы мониторим ситуацию, пока не было никаких эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Посол добавил, что на данный момент также не наблюдается каких-либо проблем с использованием машин с российским номерами во Франции, вопросы могут возникнуть только при нарушении автовладельцем порядка регистрации транспортного средства. "Что касается проблем для машин с российскими номерами, уже находящихся во Франции, мы таких проблем не слышали, но нельзя забывать, что, по существующим правилам, если машина находится больше трех месяцев или полугода в стране, она должна быть перерегистрирована и должны быть заменены номера", - добавил он. Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на этой неделе заявил, что страны ЕС должны самостоятельно решить, что делать с уже находящимися на их территории автомобилями из России. Ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, подразумевают запрет на ввоз в ЕС личных вещей россиян: косметики, чемоданов, мобильных телефонов, ноутбуков, изделий из кожи и меха и средств личной гигиены. Как уточнили в учреждении, санкции распространяются также на личный автотранспорт, имеющий российские регистрационные номера: граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.
https://ria.ru/20230913/chekhiya-1896156793.html
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россия, франция, брюссель, алексей мешков, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, политика
Россия, Франция, Брюссель, Алексей Мешков, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Политика
Посол во Франции рассказал о ситуации с ввозом личных вещей россиян

Посол РФ во Франции сообщил об отсутствии проблем с ввозом личных вещей россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пока не было каких-либо эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан, сообщил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя ситуацию вокруг запрета Брюсселя на ввоз в Евросоюз личных вещей россиян.
"Мы мониторим ситуацию, пока не было никаких эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
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Посол добавил, что на данный момент также не наблюдается каких-либо проблем с использованием машин с российским номерами во Франции, вопросы могут возникнуть только при нарушении автовладельцем порядка регистрации транспортного средства.
"Что касается проблем для машин с российскими номерами, уже находящихся во Франции, мы таких проблем не слышали, но нельзя забывать, что, по существующим правилам, если машина находится больше трех месяцев или полугода в стране, она должна быть перерегистрирована и должны быть заменены номера", - добавил он.
Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на этой неделе заявил, что страны ЕС должны самостоятельно решить, что делать с уже находящимися на их территории автомобилями из России.
Ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, подразумевают запрет на ввоз в ЕС личных вещей россиян: косметики, чемоданов, мобильных телефонов, ноутбуков, изделий из кожи и меха и средств личной гигиены. Как уточнили в учреждении, санкции распространяются также на личный автотранспорт, имеющий российские регистрационные номера: граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.
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