В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий
В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий
Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. Братский экономический форум (БЭФ), посвященный повышению производительности труда, проходит в Иркутской области, в нем участвуют 120 предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области открылся VI Братский экономический форум. Его тема - "Бережливое производство". Форум проводится с 2016 года и стал за это время очень востребованной площадкой для решения экономических вопросов северных территорий Приангарья. В четверг в рамках БЭФ состоялось пленарное заседание "Повышение производительности труда в условиях построения суверенной экономики". С 2020 года Иркутская область входит в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта "Производительность труда". На сегодняшний день в нем участвуют 55 предприятий региона, из них семь находятся в Братске.
"Каждый год Братск превращается в квалифицированную площадку для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития муниципальных образований. В этом году в форуме участвуют более 350 делегатов из муниципалитетов Приангарья, городов-побратимов Братска - белорусского Бреста и монгольского Дархана, а также сотрудники и руководители свыше 120 компаний из различных регионов страны. В рамках форума открыты 42 выставочные экспозиции", - сообщил председатель областного правительства Константин Зайцев.
В 2022 году на форуме были подписаны соглашения по созданию стеклотарного и рыборазводного заводов, развитию предприятия по производству газобетона и другие. Общая сумма инвестиций в развитие города в соответствии с заключенными соглашениями составила свыше 4 миллиардов рублей. На форуме в этом году также будут заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие инвестиции в экономику северных территорий региона.