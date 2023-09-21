https://ria.ru/20230921/forum-1897851021.html

В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий

В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий - РИА Новости, 21.09.2023

В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий

Братский экономический форум (БЭФ), посвященный повышению производительности труда, проходит в Иркутской области, в нем участвуют 120 предприятий региона,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:50

2023-09-21T17:50

2023-09-21T17:50

иркутская область

братск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40805/67/408056772_0:243:3104:1989_1920x0_80_0_0_24b39f4ef02ca185d9400bfeaf135d0c.jpg

ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. Братский экономический форум (БЭФ), посвященный повышению производительности труда, проходит в Иркутской области, в нем участвуют 120 предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области открылся VI Братский экономический форум. Его тема - "Бережливое производство". Форум проводится с 2016 года и стал за это время очень востребованной площадкой для решения экономических вопросов северных территорий Приангарья. В четверг в рамках БЭФ состоялось пленарное заседание "Повышение производительности труда в условиях построения суверенной экономики". С 2020 года Иркутская область входит в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта "Производительность труда". На сегодняшний день в нем участвуют 55 предприятий региона, из них семь находятся в Братске. "Каждый год Братск превращается в квалифицированную площадку для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития муниципальных образований. В этом году в форуме участвуют более 350 делегатов из муниципалитетов Приангарья, городов-побратимов Братска - белорусского Бреста и монгольского Дархана, а также сотрудники и руководители свыше 120 компаний из различных регионов страны. В рамках форума открыты 42 выставочные экспозиции", - сообщил председатель областного правительства Константин Зайцев. В 2022 году на форуме были подписаны соглашения по созданию стеклотарного и рыборазводного заводов, развитию предприятия по производству газобетона и другие. Общая сумма инвестиций в развитие города в соответствии с заключенными соглашениями составила свыше 4 миллиардов рублей. На форуме в этом году также будут заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие инвестиции в экономику северных территорий региона.

https://ria.ru/20230918/svo-1896917656.html

братск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

братск, экономика