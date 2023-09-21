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В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий - РИА Новости, 21.09.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:50 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/forum-1897851021.html
В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий
В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий - РИА Новости, 21.09.2023
В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий
Братский экономический форум (БЭФ), посвященный повышению производительности труда, проходит в Иркутской области, в нем участвуют 120 предприятий региона,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:50
2023-09-21T17:50
иркутская область
братск
экономика
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ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. Братский экономический форум (БЭФ), посвященный повышению производительности труда, проходит в Иркутской области, в нем участвуют 120 предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области открылся VI Братский экономический форум. Его тема - "Бережливое производство". Форум проводится с 2016 года и стал за это время очень востребованной площадкой для решения экономических вопросов северных территорий Приангарья. В четверг в рамках БЭФ состоялось пленарное заседание "Повышение производительности труда в условиях построения суверенной экономики". С 2020 года Иркутская область входит в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта "Производительность труда". На сегодняшний день в нем участвуют 55 предприятий региона, из них семь находятся в Братске. "Каждый год Братск превращается в квалифицированную площадку для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития муниципальных образований. В этом году в форуме участвуют более 350 делегатов из муниципалитетов Приангарья, городов-побратимов Братска - белорусского Бреста и монгольского Дархана, а также сотрудники и руководители свыше 120 компаний из различных регионов страны. В рамках форума открыты 42 выставочные экспозиции", - сообщил председатель областного правительства Константин Зайцев. В 2022 году на форуме были подписаны соглашения по созданию стеклотарного и рыборазводного заводов, развитию предприятия по производству газобетона и другие. Общая сумма инвестиций в развитие города в соответствии с заключенными соглашениями составила свыше 4 миллиардов рублей. На форуме в этом году также будут заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие инвестиции в экономику северных территорий региона.
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братск, экономика
Иркутская область, Братск, Экономика
В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий

В Братском экономическом форуме приняли участие более 120 предприятий

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. Братский экономический форум (БЭФ), посвященный повышению производительности труда, проходит в Иркутской области, в нем участвуют 120 предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области открылся VI Братский экономический форум. Его тема - "Бережливое производство". Форум проводится с 2016 года и стал за это время очень востребованной площадкой для решения экономических вопросов северных территорий Приангарья. В четверг в рамках БЭФ состоялось пленарное заседание "Повышение производительности труда в условиях построения суверенной экономики". С 2020 года Иркутская область входит в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта "Производительность труда". На сегодняшний день в нем участвуют 55 предприятий региона, из них семь находятся в Братске.
"Каждый год Братск превращается в квалифицированную площадку для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития муниципальных образований. В этом году в форуме участвуют более 350 делегатов из муниципалитетов Приангарья, городов-побратимов Братска - белорусского Бреста и монгольского Дархана, а также сотрудники и руководители свыше 120 компаний из различных регионов страны. В рамках форума открыты 42 выставочные экспозиции", - сообщил председатель областного правительства Константин Зайцев.
В 2022 году на форуме были подписаны соглашения по созданию стеклотарного и рыборазводного заводов, развитию предприятия по производству газобетона и другие. Общая сумма инвестиций в развитие города в соответствии с заключенными соглашениями составила свыше 4 миллиардов рублей. На форуме в этом году также будут заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие инвестиции в экономику северных территорий региона.
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