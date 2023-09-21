https://ria.ru/20230921/forum-1897788772.html

Эксперт: на рынке Оpen Source в нефтегазовой сфере должен быть порядок

Эксперт: на рынке Оpen Source в нефтегазовой сфере должен быть порядок - РИА Новости, 21.09.2023

Эксперт: на рынке Оpen Source в нефтегазовой сфере должен быть порядок

На рынке Open Source (технологий с исходно открытым программным кодом) в нефтегазовой отрасли должен наступить порядок, а регулировать его надо либо... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:59

2023-09-21T14:59

2023-09-21T14:59

технологии

россия

тюмень

промышленно-энергетический форум tnf 2023

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ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. На рынке Open Source (технологий с исходно открытым программным кодом) в нефтегазовой отрасли должен наступить порядок, а регулировать его надо либо государству, либо консорциуму крупных компаний, считает эксперт нефтегазовой отрасли, директор департамента цифровых решений ООО "Бурсервис" Павел Кушманов. Заявление прозвучало в рамках дискуссионной сессии "Open Source в нефтегазе – светлое будущее или тупик?" на полях промышленно-энергетического форума TNF 2023. По мнению эксперта, использование Open Source имеет ряд недостатков, главными среди которых является слишком маленькая емкость рынка, тот факт, что каноническое использование технологий с открытым кодом на безвозмездной основе возможно только для личного пользования, незащищенность авторов в коммерческом смысле, а также то, что открытый код негативно сказывается на безопасности и дает возможность злоумышленникам воспользоваться уязвимостями программного обеспечения. "Для здорового развития рынка выгодней иметь конкурентную платформу для поиска доступных демо-версий решений и компаний-разработчиков", - отметил Кушманов. По мнению эксперта, на рынке Оpen Source-технологий должны быть прописаны четкие правила игры тех участников, которые туда вступают, с тем, чтобы через эту платформу происходила последующая коммерциализация разработанных технологий. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты Ассоциации "Тюменский нефтегазовый кластер".

https://ria.ru/20230921/rabota-1897721203.html

https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html

россия

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, тюмень, промышленно-энергетический форум tnf 2023