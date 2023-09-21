https://ria.ru/20230921/finansy-1897887220.html

Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю

Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю - РИА Новости, 21.09.2023

Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю

Запрошенные администрацией США для Украины 24 миллиардов долларов конгрессу нужно согласовать до 1 октября, отсутствие новых ассигнований приведет к перебоям в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:50

2023-09-21T20:50

2023-09-21T23:43

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Запрошенные администрацией США для Украины 24 миллиардов долларов конгрессу нужно согласовать до 1 октября, отсутствие новых ассигнований приведет к перебоям в поставках, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года... Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать. Это произойдет, если конгресс поддержит и сокращенный пакет на меньшую сумму", - сказал Салливан на брифинге.Он подчеркнул, что администрация рассчитывает на дополнительные ресурсы уже с 1 октября, "чтобы быть уверенными, что не будет перебоев в поставках".Салливан заявил, что администрация не определяет помощь Киеву конкретным объемом денежных знаков, а измеряет ее пропорционально нуждам Украины. По словам помощника президента США, Белый дом не имеет точных предсказаний о том, сколько еще средств попросит для поддержки Киев.Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.

https://ria.ru/20230921/finansy-1897853910.html

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