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Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю
Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю - РИА Новости, 21.09.2023
Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю
Запрошенные администрацией США для Украины 24 миллиардов долларов конгрессу нужно согласовать до 1 октября, отсутствие новых ассигнований приведет к перебоям в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:50
2023-09-21T20:50
2023-09-21T23:43
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Запрошенные администрацией США для Украины 24 миллиардов долларов конгрессу нужно согласовать до 1 октября, отсутствие новых ассигнований приведет к перебоям в поставках, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года... Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать. Это произойдет, если конгресс поддержит и сокращенный пакет на меньшую сумму", - сказал Салливан на брифинге.Он подчеркнул, что администрация рассчитывает на дополнительные ресурсы уже с 1 октября, "чтобы быть уверенными, что не будет перебоев в поставках".Салливан заявил, что администрация не определяет помощь Киеву конкретным объемом денежных знаков, а измеряет ее пропорционально нуждам Украины. По словам помощника президента США, Белый дом не имеет точных предсказаний о том, сколько еще средств попросит для поддержки Киев.Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
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сша, киев, украина, джейк салливан, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Украина, Джейк Салливан, В мире
Белый дом попросил конгресс согласовать пакет новой помощи ВСУ к октябрю
Белый дом: конгрессу нужно согласовать 24 миллиарда долларов для Киева к октябрю
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Запрошенные администрацией США для Украины 24 миллиардов долларов конгрессу нужно согласовать до 1 октября, отсутствие новых ассигнований приведет к перебоям в поставках, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года... Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать. Это произойдет, если конгресс поддержит и сокращенный пакет на меньшую сумму", - сказал Салливан на брифинге.
Он подчеркнул, что администрация рассчитывает на дополнительные ресурсы уже с 1 октября, "чтобы быть уверенными, что не будет перебоев в поставках".
Салливан заявил, что администрация не определяет помощь Киеву
конкретным объемом денежных знаков, а измеряет ее пропорционально нуждам Украины. По словам помощника президента США, Белый дом не имеет точных предсказаний о том, сколько еще средств попросит для поддержки Киев.
Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
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