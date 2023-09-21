https://ria.ru/20230921/finansy-1897715296.html
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 21.09.2023
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство РФ в пятницу, 22 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщил замминистра финансов Алексей Лавров. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:43
2023-09-21T10:43
2023-09-21T10:45
экономика
россия
алексей лавров
максим орешкин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу, 22 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщил замминистра финансов Алексей Лавров.О том, что работа над проектом бюджета находится в финальной стадии и документ будет рассмотрен на заседании правительства на этой неделе, 12 сентября говорил помощник президента России Максим Орешкин. Он также обещал, что цифры заложенные в проект бюджета на 2024-2026 годы приятно удивят."Действительно, завтра правительство Российской Федерации будет рассматривать на заседании проект федерального бюджета на очередную трехлетку. У нас и бюджетный процесс, и закупочный процесс за эти годы сильно интегрированы, и это идет на благо обеим сторонам госконтрактной политики", - сказал Лавров, выступая на VII Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений.
https://ria.ru/20230921/rynok-1897703855.html
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экономика, россия, алексей лавров, максим орешкин
Экономика, Россия, Алексей Лавров, Максим Орешкин
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство в пятницу рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы