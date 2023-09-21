Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 21.09.2023 (обновлено: 10:45 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/finansy-1897715296.html
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 21.09.2023
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство РФ в пятницу, 22 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщил замминистра финансов Алексей Лавров. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:43
2023-09-21T10:45
экономика
россия
алексей лавров
максим орешкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу, 22 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщил замминистра финансов Алексей Лавров.О том, что работа над проектом бюджета находится в финальной стадии и документ будет рассмотрен на заседании правительства на этой неделе, 12 сентября говорил помощник президента России Максим Орешкин. Он также обещал, что цифры заложенные в проект бюджета на 2024-2026 годы приятно удивят."Действительно, завтра правительство Российской Федерации будет рассматривать на заседании проект федерального бюджета на очередную трехлетку. У нас и бюджетный процесс, и закупочный процесс за эти годы сильно интегрированы, и это идет на благо обеим сторонам госконтрактной политики", - сказал Лавров, выступая на VII Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений.
https://ria.ru/20230921/rynok-1897703855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_317dec0ed75d3627a2b5fca1300e83e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей лавров, максим орешкин
Экономика, Россия, Алексей Лавров, Максим Орешкин
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

Правительство в пятницу рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу, 22 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщил замминистра финансов Алексей Лавров.
О том, что работа над проектом бюджета находится в финальной стадии и документ будет рассмотрен на заседании правительства на этой неделе, 12 сентября говорил помощник президента России Максим Орешкин. Он также обещал, что цифры заложенные в проект бюджета на 2024-2026 годы приятно удивят.
"Действительно, завтра правительство Российской Федерации будет рассматривать на заседании проект федерального бюджета на очередную трехлетку. У нас и бюджетный процесс, и закупочный процесс за эти годы сильно интегрированы, и это идет на благо обеим сторонам госконтрактной политики", - сказал Лавров, выступая на VII Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений.
Брокер - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России
Вчера, 09:14
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЛавровМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала