https://ria.ru/20230921/festival-1897730852.html

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России - РИА Новости, 21.09.2023

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России

VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет при поддержке ВТБ в шести городах России, сообщает банк. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:46

2023-09-21T11:46

2023-09-21T11:46

культура

втб

валерий гергиев

елена образцова

мариинский театр

петрозаводск

республика карелия

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет при поддержке ВТБ в шести городах России, сообщает банк. Фестиваль откроется гала-концертом с участием Ильдара Абдразакова 25 сентября на сцене Мариинского театра. Прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Зрители увидят выступления прославленного мексиканского тенора Рамона Варгаса, солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Накануне праздничного концерта, 20 и 21 сентября, в Международной академии музыки Елены Образцовой пройдут мастер-классы художественного руководителя фестиваля Ильдара Абдразакова и грузинской пианистки Мзии Бахтуридзе. В концертном туре к Абдразакову присоединятся всемирно известные артисты и яркие участники его мастер-классов разных лет. Фестиваль продолжится выступлениями в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова, Мурманской областной филармонии, Музыкальном театре Республики Карелия в Петрозаводске и Самарской государственной филармонии, а завершится в Большом концертном зале имени С. Сайдашева в Казани, на родине Федора Шаляпина, 150-летию которого фестиваль посвящен в этом году. "Для ВТБ важно знакомить людей не только с признанными шедеврами и их авторами, но и с современными гениями. Международный фестиваль Ильдара Абдразакова дает возможность жителям России соприкоснуться с музыкальным наследием, представленным выдающимися музыкантами. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ оказывает поддержку ярким культурным событиям нашей страны. В этом году в их числе фестивали "Звезды белых ночей" и "Толстой", гастроли оркестра Санкт-Петербургской филармонии в Китае, многочисленные выступления артистов ведущих культурных институций нашей страны", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Как отметили в банке, ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей, включая кинопроизводство и телевидение, в интересах проекта "Культура".

https://ria.ru/20230906/zayavki-1894575765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, валерий гергиев, елена образцова, мариинский театр, петрозаводск, республика карелия, россия, ильдар абдразаков