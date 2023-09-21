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Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России - РИА Новости, 21.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:46 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/festival-1897730852.html
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России - РИА Новости, 21.09.2023
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России
VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет при поддержке ВТБ в шести городах России, сообщает банк. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:46
2023-09-21T11:46
культура
втб
валерий гергиев
елена образцова
мариинский театр
петрозаводск
республика карелия
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет при поддержке ВТБ в шести городах России, сообщает банк. Фестиваль откроется гала-концертом с участием Ильдара Абдразакова 25 сентября на сцене Мариинского театра. Прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Зрители увидят выступления прославленного мексиканского тенора Рамона Варгаса, солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Накануне праздничного концерта, 20 и 21 сентября, в Международной академии музыки Елены Образцовой пройдут мастер-классы художественного руководителя фестиваля Ильдара Абдразакова и грузинской пианистки Мзии Бахтуридзе. В концертном туре к Абдразакову присоединятся всемирно известные артисты и яркие участники его мастер-классов разных лет. Фестиваль продолжится выступлениями в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова, Мурманской областной филармонии, Музыкальном театре Республики Карелия в Петрозаводске и Самарской государственной филармонии, а завершится в Большом концертном зале имени С. Сайдашева в Казани, на родине Федора Шаляпина, 150-летию которого фестиваль посвящен в этом году. "Для ВТБ важно знакомить людей не только с признанными шедеврами и их авторами, но и с современными гениями. Международный фестиваль Ильдара Абдразакова дает возможность жителям России соприкоснуться с музыкальным наследием, представленным выдающимися музыкантами. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ оказывает поддержку ярким культурным событиям нашей страны. В этом году в их числе фестивали "Звезды белых ночей" и "Толстой", гастроли оркестра Санкт-Петербургской филармонии в Китае, многочисленные выступления артистов ведущих культурных институций нашей страны", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Как отметили в банке, ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей, включая кинопроизводство и телевидение, в интересах проекта "Культура".
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петрозаводск
республика карелия
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втб, валерий гергиев, елена образцова, мариинский театр, петрозаводск, республика карелия, россия, ильдар абдразаков
Культура, ВТБ, Валерий Гергиев, Елена Образцова, Мариинский театр, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, Ильдар Абдразаков

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России

© Фото : предоставлено пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаМеждународный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет при поддержке ВТБ в шести городах России, сообщает банк.
Фестиваль откроется гала-концертом с участием Ильдара Абдразакова 25 сентября на сцене Мариинского театра. Прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Зрители увидят выступления прославленного мексиканского тенора Рамона Варгаса, солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Накануне праздничного концерта, 20 и 21 сентября, в Международной академии музыки Елены Образцовой пройдут мастер-классы художественного руководителя фестиваля Ильдара Абдразакова и грузинской пианистки Мзии Бахтуридзе.
В концертном туре к Абдразакову присоединятся всемирно известные артисты и яркие участники его мастер-классов разных лет. Фестиваль продолжится выступлениями в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова, Мурманской областной филармонии, Музыкальном театре Республики Карелия в Петрозаводске и Самарской государственной филармонии, а завершится в Большом концертном зале имени С. Сайдашева в Казани, на родине Федора Шаляпина, 150-летию которого фестиваль посвящен в этом году.
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"Для ВТБ важно знакомить людей не только с признанными шедеврами и их авторами, но и с современными гениями. Международный фестиваль Ильдара Абдразакова дает возможность жителям России соприкоснуться с музыкальным наследием, представленным выдающимися музыкантами. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ оказывает поддержку ярким культурным событиям нашей страны. В этом году в их числе фестивали "Звезды белых ночей" и "Толстой", гастроли оркестра Санкт-Петербургской филармонии в Китае, многочисленные выступления артистов ведущих культурных институций нашей страны", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Как отметили в банке, ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей, включая кинопроизводство и телевидение, в интересах проекта "Культура".
 
КультураВТБВалерий ГергиевЕлена ОбразцоваМариинский театрПетрозаводскРеспублика КарелияРоссияИльдар Абдразаков
 
 
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