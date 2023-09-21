Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в шести городах России
© Фото : предоставлено пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаМеждународный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© Фото : предоставлено пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет при поддержке ВТБ в шести городах России, сообщает банк.
Фестиваль откроется гала-концертом с участием Ильдара Абдразакова 25 сентября на сцене Мариинского театра. Прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Зрители увидят выступления прославленного мексиканского тенора Рамона Варгаса, солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Накануне праздничного концерта, 20 и 21 сентября, в Международной академии музыки Елены Образцовой пройдут мастер-классы художественного руководителя фестиваля Ильдара Абдразакова и грузинской пианистки Мзии Бахтуридзе.
В концертном туре к Абдразакову присоединятся всемирно известные артисты и яркие участники его мастер-классов разных лет. Фестиваль продолжится выступлениями в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова, Мурманской областной филармонии, Музыкальном театре Республики Карелия в Петрозаводске и Самарской государственной филармонии, а завершится в Большом концертном зале имени С. Сайдашева в Казани, на родине Федора Шаляпина, 150-летию которого фестиваль посвящен в этом году.
"Для ВТБ важно знакомить людей не только с признанными шедеврами и их авторами, но и с современными гениями. Международный фестиваль Ильдара Абдразакова дает возможность жителям России соприкоснуться с музыкальным наследием, представленным выдающимися музыкантами. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ оказывает поддержку ярким культурным событиям нашей страны. В этом году в их числе фестивали "Звезды белых ночей" и "Толстой", гастроли оркестра Санкт-Петербургской филармонии в Китае, многочисленные выступления артистов ведущих культурных институций нашей страны", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Как отметили в банке, ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей, включая кинопроизводство и телевидение, в интересах проекта "Культура".