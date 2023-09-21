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Всероссийский фестиваль ГТО объединит школьников из 63 регионов

Всероссийский фестиваль ГТО объединит школьников из 63 регионов - РИА Новости, 21.09.2023

Всероссийский фестиваль ГТО объединит школьников из 63 регионов

Более 500 школьников из 63 регионов станут участниками финала VIII Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:01

2023-09-21T11:01

2023-09-21T11:01

год педагога и наставника

общество

артек

сергей кравцов

социальный навигатор

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 500 школьников из 63 регионов станут участниками финала VIII Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, сообщает Минпросвещения. За право попасть в финал состязания на муниципальном и региональном этапах боролись более 200 тысяч ребят. Фестиваль пройдет с 28 сентября по 7 октября в рамках 11-й смены "Артек" – мой добрый учитель"."Школьники из разных регионов России приедут в "Артек", чтобы стать участниками финального этапа фестиваля ГТО. Эти ребята не профессиональные спортсмены, но тем не менее они продемонстрировали отличные результаты на муниципальном и региональном этапах фестиваля, и теперь их ждет интересная программа, насыщенная яркими событиями, встречи с интересными людьми и спортивные соревнования. Такой результат стал возможен благодаря в том числе вашим учителям физической культуры, именно они воспитывают в ребятах характер и учат дисциплине. В Год педагога и наставника мы уделяем особое внимание всем педагогическим работникам. Уверен, что они гордятся вашими успехами", – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.На фестивале ребята не только продемонстрируют свои спортивные навыки, но и примут участие в мастер-классах и тренингах. Участником образовательной программы станет серебряный призер мира по тяжелой атлетике Артем Иванов."Фестиваль ГТО среди школьников – знаковое событие, которое объединяет спортивных и активных ребят со всех уголков страны. По поручению Президента России к 2030 году не менее 70% наших граждан должны регулярно заниматься спортом и физической культурой, и фестивали ГТО, реализуемые в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", являются одним из эффективных инструментов достижения этого показателя. Спорт для детей – это прежде всего увлечение, самовыражение и общение со сверстниками. Уверен, что в эти дни в "Артеке" юные спортсмены создадут дружескую атмосферу, раскроют свой потенциал и найдут новых друзей", – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.Чемпионам и призерам фестиваля ГТО вручат кубки и медали Минспорта России, дипломы и дополнительные подарки от организаторов. Команда, занявшая первое место в командном первенстве, будет награждена переходящим кубком."Международный детский центр "Артек" на протяжении всей своей почти 100-летней истории вносит вклад в популяризацию здорового образа жизни среди детей. Ежегодно именно в "Артеке" проходит финал соревнований ГТО, где юные спортсмены со всей страны демонстрируют свои достижения. Здесь дети учатся целеустремленности, ответственности, моральной и физической стойкости. Убежден, что каждый из финалистов фестиваля достойно представит свой регион, и в этом большая заслуга их наставников. Желаю всем участникам ярко проявить себя и обрести новых друзей и сталь членом полуторамиллионной семьи артековцев", – заключил директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, артек, сергей кравцов, социальный навигатор