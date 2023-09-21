https://ria.ru/20230921/evlakh-1897760220.html
Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном
Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном - РИА Новости, 21.09.2023
Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном
Делегация армян Карабаха покинула город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана, сообщает в четверг азербайджанское информационное агентство... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:28
2023-09-21T13:28
2023-09-21T13:34
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
степанакерт
в мире
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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Делегация армян Карабаха покинула город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана, сообщает в четверг азербайджанское информационное агентство АПА. В городе Евлах ранее в четверг завершилась встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабаха. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе. Агентство опубликовало кадры автоколонны, уезжающей из Евлаха в сторону Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, степанакерт, в мире, армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Степанакерт, В мире, Армения
Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном
Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с представителями Баку