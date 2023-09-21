https://ria.ru/20230921/evlakh-1897736725.html
С площади перед зданием в Евлахе удалили всех присутствовавших
С площади перед зданием в Евлахе удалили всех присутствовавших - РИА Новости, 21.09.2023
С площади перед зданием в Евлахе удалили всех присутствовавших
С площади перед зданием в Евлахе, где идут переговоры по Карабаху, удалили всех присутствовавших, прессу увезли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:55
2023-09-21T11:55
2023-09-21T15:54
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. С площади перед зданием в Евлахе, где идут переговоры по Карабаху, удалили всех присутствовавших, прессу увезли, передает корреспондент РИА Новости.Во время переговоров с площади перед зданием мэрии в Евлахе, где проходила встреча, удалили всех присутствовавших, в том числе сотрудников СМИ. Журналистов, которые прибыли освещать встречу, усадили в автобусы и увезли.Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html
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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, В мире
С площади перед зданием в Евлахе удалили всех присутствовавших
Перед зданием в Евлахе, где идут переговоры, удалили всех присутствовавших
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. С площади перед зданием в Евлахе, где идут переговоры по Карабаху, удалили всех присутствовавших, прессу увезли, передает корреспондент РИА Новости.
Во время переговоров с площади перед зданием мэрии в Евлахе, где проходила встреча, удалили всех присутствовавших, в том числе сотрудников СМИ. Журналистов, которые прибыли освещать встречу, усадили в автобусы и увезли.
Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.
Азербайджан
19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе