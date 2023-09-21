https://ria.ru/20230921/estoniya-1897810938.html
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами - РИА Новости, 21.09.2023
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами
Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:01
2023-09-21T16:01
2023-09-21T16:03
авто
эстония
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149954/88/1499548842_0:0:1904:1072_1920x0_80_0_0_5e8f9d68232fe9f5dd1b658be45cbae3.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. "Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства. Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", - пояснил Ляэнеметс. Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896530122.html
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149954/88/1499548842_212:0:1904:1269_1920x0_80_0_0_b17063557f778b94a018a6c87f08ddd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, эстония, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Авто, Эстония, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами
Эстония потребовала за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами
ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
"Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.
МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта
Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", - пояснил Ляэнеметс.
Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС
. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию
вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе