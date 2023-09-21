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Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами - РИА Новости, 21.09.2023
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16:01 21.09.2023 (обновлено: 16:03 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/estoniya-1897810938.html
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами - РИА Новости, 21.09.2023
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами
Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:01
2023-09-21T16:03
авто
эстония
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. "Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства. Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", - пояснил Ляэнеметс. Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896530122.html
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
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авто, эстония, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Авто, Эстония, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами

Эстония потребовала за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Таллина, Эстония
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
"Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.
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Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", - пояснил Ляэнеметс.
Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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