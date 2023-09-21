https://ria.ru/20230921/estoniya-1897810938.html

Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами

Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами - РИА Новости, 21.09.2023

Таллин потребовал за полгода перерегистрировать авто с российскими номерами

Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:01

2023-09-21T16:01

2023-09-21T16:03

авто

эстония

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. "Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства. Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", - пояснил Ляэнеметс. Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896530122.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, эстония, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире