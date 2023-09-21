https://ria.ru/20230921/es-1897720010.html
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян
Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:04
2023-09-21T11:04
2023-09-21T12:32
в мире
россия
москва
владимир путин
евросоюз
wikipedia
евросовет
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a386ebfd9568b47b9f3128105fd72d90.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета. "Внутренняя классификация ЕС <...> состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — говорится в публикации.По словам источников, доказательства собираются по открытым источникам, среди которых статьи новостных агентств, а также переводы статей из украинских и российских ресурсов. Среди публикаций встречаются материалы, взятые из "Википедии" и развлекательных журналов, рекламные статьи и посты, написанные ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки. Как утверждает один из дипломатов, решения о санкциях принимаются "в бешеном темпе": сотрудникам из страны дипломата, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств. Как отмечает издание со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц. Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.
https://ria.ru/20230921/zapad-1897688383.html
https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897656186.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_66e180e60455a4e6a9e4bd33f8d88f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, евросоюз, wikipedia, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Wikipedia, Евросовет, Санкции в отношении России
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян
Politico: в ЕС используют "Википедию" для обоснования введения санкций против РФ
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico
со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета.
"Внутренняя классификация ЕС <...> состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — говорится в публикации.
Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций
По словам источников, доказательства собираются по открытым источникам, среди которых статьи новостных агентств, а также переводы статей из украинских и российских ресурсов. Среди публикаций встречаются материалы, взятые из "Википедии" и развлекательных журналов, рекламные статьи и посты, написанные ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.
Как утверждает один из дипломатов, решения о санкциях принимаются "в бешеном темпе": сотрудникам из страны дипломата, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств.
Как отмечает издание со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц.
Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.
Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций