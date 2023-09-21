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СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян - РИА Новости, 21.09.2023
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11:04 21.09.2023 (обновлено: 12:32 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/es-1897720010.html
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян
Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:04
2023-09-21T12:32
в мире
россия
москва
владимир путин
евросоюз
wikipedia
евросовет
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета. "Внутренняя классификация ЕС &lt;...&gt; состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — говорится в публикации.По словам источников, доказательства собираются по открытым источникам, среди которых статьи новостных агентств, а также переводы статей из украинских и российских ресурсов. Среди публикаций встречаются материалы, взятые из "Википедии" и развлекательных журналов, рекламные статьи и посты, написанные ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки. Как утверждает один из дипломатов, решения о санкциях принимаются "в бешеном темпе": сотрудникам из страны дипломата, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств. Как отмечает издание со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц. Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.
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в мире, россия, москва, владимир путин, евросоюз, wikipedia, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Wikipedia, Евросовет, Санкции в отношении России
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян

Politico: в ЕС используют "Википедию" для обоснования введения санкций против РФ

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета.
"Внутренняя классификация ЕС <...> состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — говорится в публикации.
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По словам источников, доказательства собираются по открытым источникам, среди которых статьи новостных агентств, а также переводы статей из украинских и российских ресурсов. Среди публикаций встречаются материалы, взятые из "Википедии" и развлекательных журналов, рекламные статьи и посты, написанные ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.
Как утверждает один из дипломатов, решения о санкциях принимаются "в бешеном темпе": сотрудникам из страны дипломата, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств.
Как отмечает издание со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц.
Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.
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