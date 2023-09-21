https://ria.ru/20230921/es-1897720010.html

СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян

СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян

Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:04

2023-09-21T11:04

2023-09-21T12:32

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европейские чиновники для обоснования санкций против россиян пользуются "сомнительными источниками информации", пишет издание Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета. "Внутренняя классификация ЕС <...> состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — говорится в публикации.По словам источников, доказательства собираются по открытым источникам, среди которых статьи новостных агентств, а также переводы статей из украинских и российских ресурсов. Среди публикаций встречаются материалы, взятые из "Википедии" и развлекательных журналов, рекламные статьи и посты, написанные ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки. Как утверждает один из дипломатов, решения о санкциях принимаются "в бешеном темпе": сотрудникам из страны дипломата, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств. Как отмечает издание со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц. Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.

https://ria.ru/20230921/zapad-1897688383.html

https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897656186.html

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в мире, россия, москва, владимир путин, евросоюз, wikipedia, евросовет, санкции в отношении россии