https://ria.ru/20230921/erevan-1897896625.html
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении
Сорок шесть человек были задержаны в четверг во время акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:00
2023-09-21T22:00
2023-09-21T22:00
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Сорок шесть человек были задержаны в четверг во время акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Акции продолжаются и в четверг. "С акций в полицейские отделения были доставлены 46 граждан", - сказал собеседник агентства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Ереван, Азербайджан, Армения, В мире
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении