https://ria.ru/20230921/erevan-1897892413.html

Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России

Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России - РИА Новости, 21.09.2023

Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России

Российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:27

2023-09-21T21:27

2023-09-21T21:27

ситуация в нагорном карабахе

ереван

азербайджан

россия

в мире

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью, говорится в заявлении посольства РФ в Ереване. "В крайне непростой ситуации на земле личный состав российского миротворческого контингента (РМК) находится на позициях в местах выполнения задач, проводит круглосуточный мониторинг обстановки и предпринимает активные усилия, в том числе с риском для жизни, по защите гражданского населения Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии. В посольстве отметили, что в ходе боевых действий в Карабахе силами РМК были организованы эвакуация мирных жителей из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим с размещением в базовом лагере и на отдельных наблюдательных постах. "Только вчера была предоставлена помощь, включая обеспечение питанием и местами для отдыха, более 8 тысяч граждан, в том числе детям", - говорится в заявлении. В посольстве напомнили, что с момента начала обострения конфликта командование РМК прикладывало активные посреднические усилия для деэскалации ситуации, в результате которых удалось достичь договоренности между карабахской и азербайджанской сторонами о прекращении боевых действий и проведении переговоров. "При выполнении миротворческих задач погибли шесть военнослужащих, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются. Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших военнослужащих российского миротворческого контингента, который с первого дня дислокации выполняет сложные задачи по оказанию практического содействия обеспечению жизненных нужд населения Нагорного Карабаха", - заявили в дипмиссии. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230920/karabakh-1897624302.html

ереван

азербайджан

россия

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ситуация в нагорном карабахе, ереван, азербайджан, россия, в мире