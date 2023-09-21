https://ria.ru/20230921/erevan-1897892413.html
Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России
Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России - РИА Новости, 21.09.2023
Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России
Российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:27
2023-09-21T21:27
2023-09-21T21:27
ситуация в нагорном карабахе
ереван
азербайджан
россия
в мире
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью, говорится в заявлении посольства РФ в Ереване. "В крайне непростой ситуации на земле личный состав российского миротворческого контингента (РМК) находится на позициях в местах выполнения задач, проводит круглосуточный мониторинг обстановки и предпринимает активные усилия, в том числе с риском для жизни, по защите гражданского населения Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии. В посольстве отметили, что в ходе боевых действий в Карабахе силами РМК были организованы эвакуация мирных жителей из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим с размещением в базовом лагере и на отдельных наблюдательных постах. "Только вчера была предоставлена помощь, включая обеспечение питанием и местами для отдыха, более 8 тысяч граждан, в том числе детям", - говорится в заявлении. В посольстве напомнили, что с момента начала обострения конфликта командование РМК прикладывало активные посреднические усилия для деэскалации ситуации, в результате которых удалось достичь договоренности между карабахской и азербайджанской сторонами о прекращении боевых действий и проведении переговоров. "При выполнении миротворческих задач погибли шесть военнослужащих, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются. Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших военнослужащих российского миротворческого контингента, который с первого дня дислокации выполняет сложные задачи по оказанию практического содействия обеспечению жизненных нужд населения Нагорного Карабаха", - заявили в дипмиссии. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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ситуация в нагорном карабахе, ереван, азербайджан, россия, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Ереван, Азербайджан, Россия, В мире
Миротворцы защищают мирное население Карабаха, заявили в посольстве России
Посольство РФ в Ереване: миротворцы защищают мирное население Карабаха
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью, говорится в заявлении посольства РФ в Ереване.
"В крайне непростой ситуации на земле личный состав российского миротворческого контингента (РМК) находится на позициях в местах выполнения задач, проводит круглосуточный мониторинг обстановки и предпринимает активные усилия, в том числе с риском для жизни, по защите гражданского населения Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
В посольстве отметили, что в ходе боевых действий в Карабахе силами РМК были организованы эвакуация мирных жителей из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим с размещением в базовом лагере и на отдельных наблюдательных постах. "Только вчера была предоставлена помощь, включая обеспечение питанием и местами для отдыха, более 8 тысяч граждан, в том числе детям", - говорится в заявлении.
В посольстве напомнили, что с момента начала обострения конфликта командование РМК прикладывало активные посреднические усилия для деэскалации ситуации, в результате которых удалось достичь договоренности между карабахской и азербайджанской сторонами о прекращении боевых действий и проведении переговоров.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
"При выполнении миротворческих задач погибли шесть военнослужащих, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются. Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших военнослужащих российского миротворческого контингента, который с первого дня дислокации выполняет сложные задачи по оказанию практического содействия обеспечению жизненных нужд населения Нагорного Карабаха", - заявили в дипмиссии.
Азербайджан
19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана