https://ria.ru/20230921/erevan-1897892189.html
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства - РИА Новости, 21.09.2023
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства
Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:23
2023-09-21T21:23
2023-09-21T21:38
ситуация в нагорном карабахе
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Бойцы спецназа, так называемые "красные береты" вышли из-за оцепления полиции, укрытого щитами, и попытались оттеснить участников протестной акции от здания кабмина. Им это удалось, и они смогли отогнать манифестантов на расстояние около 10 метров - до парковки перед домом правительства.Но уже через несколько минут им пришлось вернуться обратно, а участники протестной акции вернулись на свои места.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Ереван
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Бойцы спецназа, так называемые "красные береты" вышли из-за оцепления полиции, укрытого щитами, и попытались оттеснить участников протестной акции от здания кабмина. Им это удалось, и они смогли отогнать манифестантов на расстояние около 10 метров - до парковки перед домом правительства.
Но уже через несколько минут им пришлось вернуться обратно, а участники протестной акции вернулись на свои места.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе