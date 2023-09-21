https://ria.ru/20230921/erevan-1897892189.html

Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства

Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства - РИА Новости, 21.09.2023

Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства

Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:23

2023-09-21T21:23

2023-09-21T21:38

ситуация в нагорном карабахе

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Бойцы спецназа, так называемые "красные береты" вышли из-за оцепления полиции, укрытого щитами, и попытались оттеснить участников протестной акции от здания кабмина. Им это удалось, и они смогли отогнать манифестантов на расстояние около 10 метров - до парковки перед домом правительства.Но уже через несколько минут им пришлось вернуться обратно, а участники протестной акции вернулись на свои места.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

ереван

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван