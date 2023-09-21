Рейтинг@Mail.ru
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 21.09.2023 (обновлено: 21:38 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/erevan-1897892189.html
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства - РИА Новости, 21.09.2023
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства
Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:23
2023-09-21T21:38
ситуация в нагорном карабахе
в мире
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_0:159:1620:1070_1920x0_80_0_0_d849fa884c6a4da79046952136e2c65a.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Бойцы спецназа, так называемые "красные береты" вышли из-за оцепления полиции, укрытого щитами, и попытались оттеснить участников протестной акции от здания кабмина. Им это удалось, и они смогли отогнать манифестантов на расстояние около 10 метров - до парковки перед домом правительства.Но уже через несколько минут им пришлось вернуться обратно, а участники протестной акции вернулись на свои места.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_e86bc8ab72aeedfe98b1c53b6947944d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Ереван
Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства

Силовики в Ереване начали оттеснять протестующих от здания правительства

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване
Протесты в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Протесты в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция и спецназ в Ереване попытались оттеснить протестующих от здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Бойцы спецназа, так называемые "красные береты" вышли из-за оцепления полиции, укрытого щитами, и попытались оттеснить участников протестной акции от здания кабмина. Им это удалось, и они смогли отогнать манифестантов на расстояние около 10 метров - до парковки перед домом правительства.
Но уже через несколько минут им пришлось вернуться обратно, а участники протестной акции вернулись на свои места.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала