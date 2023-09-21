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В Ереване полиция начала применять силу против протестующих - РИА Новости, 21.09.2023
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20:22 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/erevan-1897882663.html
В Ереване полиция начала применять силу против протестующих
В Ереване полиция начала применять силу против протестующих - РИА Новости, 21.09.2023
В Ереване полиция начала применять силу против протестующих
Полиция начала применять силу в отношении протестующих на акции в Ереване, передает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:22
2023-09-21T20:22
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция начала применять силу в отношении протестующих на акции в Ереване, передает агентство Sputnik Армения. Агентство публикует кадры, на которых видна стычка полиции с мужчиной. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Акции продолжаются и в четверг. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/erevan-1897871657.html
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан
В Ереване полиция начала применять силу против протестующих

В Ереване полиция начала применять силу против протестующих у дома правительства

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция начала применять силу в отношении протестующих на акции в Ереване, передает агентство Sputnik Армения.
Агентство публикует кадры, на которых видна стычка полиции с мужчиной.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Акции продолжаются и в четверг.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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