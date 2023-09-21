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Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване - РИА Новости, 21.09.2023
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20:05 21.09.2023 (обновлено: 20:30 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/erevan-1897879777.html
Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване
Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване
Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване, передает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:05
2023-09-21T20:30
ситуация в нагорном карабахе
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване, передает агентство Sputnik Армения.Отмечается, что задерживают и женщин."Задержания происходят, в частности, на перекрестке улиц Гераци и Чаренца, где было перекрыто движение", - сообщает агентство.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Акции продолжаются и в четверг.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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ситуация в нагорном карабахе, ереван, армения, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Ереван, Армения, В мире
Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване

Sputnik Армения: полиция начала задерживать участников протеста в Ереване

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Полиция начала задерживать участников протеста в Ереване, передает агентство Sputnik Армения.
Отмечается, что задерживают и женщин.
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"Задержания происходят, в частности, на перекрестке улиц Гераци и Чаренца, где было перекрыто движение", - сообщает агентство.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Акции продолжаются и в четверг.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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