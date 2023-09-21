https://ria.ru/20230921/erevan-1897876147.html

Протестующие в Ереване начали шествие

Протестующие в Ереване начали шествие - РИА Новости, 21.09.2023

Протестующие в Ереване начали шествие

Участники акции протеста в Ереване начали шествие по улицам города, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:39

2023-09-21T19:39

2023-09-21T19:40

в мире

коммерческая недвижимость

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване начали шествие по улицам города, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Манифестанты направились в разные концы армянской столицы около 19.30 (20.30 мск) от площади Республики, где до этого проходил многочисленный митинг. В процессе шествия они перекрывают автомобильные дороги. Часть людей при этом до сих пор остается на площади Республики, в том числе у здания кабинета министров, где накануне были ожесточенные стычки протестующих с полицией и бойцами спецназа. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, коммерческая недвижимость, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан