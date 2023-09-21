Протестующие в Ереване начали шествие
Протестующие в Ереване начали шествие по улицам
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Участники протестов в Ереване
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване начали шествие по улицам города, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестанты направились в разные концы армянской столицы около 19.30 (20.30 мск) от площади Республики, где до этого проходил многочисленный митинг. В процессе шествия они перекрывают автомобильные дороги.
Часть людей при этом до сих пор остается на площади Республики, в том числе у здания кабинета министров, где накануне были ожесточенные стычки протестующих с полицией и бойцами спецназа.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.