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Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу - РИА Новости, 21.09.2023
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14:37 21.09.2023 (обновлено: 14:51 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/erevan-1897779666.html
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу - РИА Новости, 21.09.2023
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу
Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:37
2023-09-21T14:51
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости.В данный момент протестующие находятся на проспекте Маштоца, они перекрыли автомобильное движение, а также начали строить баррикады из мусорных баков. Полиция присутствует неподалеку, но не пытается помешать манифестантам и даже не убирает мусорные баки.Ранее участниками стихийного митинга против властей Армении было заблокировано автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, армения, азербайджан
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Армения, Азербайджан
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу

Жители Еревана пытаются блокировать одну из центральных улиц мусорными баками

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкУчастники протестов перекрыли движение для автомобилей на улице Ханджяна в Ереване
Участники протестов перекрыли движение для автомобилей на улице Ханджяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участники протестов перекрыли движение для автомобилей на улице Ханджяна в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости.
В данный момент протестующие находятся на проспекте Маштоца, они перекрыли автомобильное движение, а также начали строить баррикады из мусорных баков. Полиция присутствует неподалеку, но не пытается помешать манифестантам и даже не убирает мусорные баки.
Ранее участниками стихийного митинга против властей Армении было заблокировано автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Участники протестов в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении
20 сентября, 22:52
 
В миреЕреванСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликтаАрменияАзербайджан
 
 
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