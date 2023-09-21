https://ria.ru/20230921/erevan-1897779666.html

Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу

Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу - РИА Новости, 21.09.2023

Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу

Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:37

2023-09-21T14:37

2023-09-21T14:51

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ереван

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в зоне карабахского конфликта

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости.В данный момент протестующие находятся на проспекте Маштоца, они перекрыли автомобильное движение, а также начали строить баррикады из мусорных баков. Полиция присутствует неподалеку, но не пытается помешать манифестантам и даже не убирает мусорные баки.Ранее участниками стихийного митинга против властей Армении было заблокировано автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, армения, азербайджан