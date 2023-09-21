https://ria.ru/20230921/erevan-1897779666.html
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу - РИА Новости, 21.09.2023
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу
Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:37
2023-09-21T14:37
2023-09-21T14:51
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897780992_0:40:1620:951_1920x0_80_0_0_6baf21793480edb67c377bcf421261b8.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в центре Еревана начали перекрывать улицы с помощью баррикад из мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости.В данный момент протестующие находятся на проспекте Маштоца, они перекрыли автомобильное движение, а также начали строить баррикады из мусорных баков. Полиция присутствует неподалеку, но не пытается помешать манифестантам и даже не убирает мусорные баки.Ранее участниками стихийного митинга против властей Армении было заблокировано автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
ереван
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897780992_151:0:1471:990_1920x0_80_0_0_87f5f2bb7e6cbb112ae6ffae55ea8bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, армения, азербайджан
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Армения, Азербайджан
Протестующие в Ереване пытаются блокировать центральную улицу
Жители Еревана пытаются блокировать одну из центральных улиц мусорными баками