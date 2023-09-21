https://ria.ru/20230921/erevan-1897771827.html

Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики

Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики - РИА Новости, 21.09.2023

Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики

Автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана заблокировано участниками стихийного митинга против властей Армении, передает корреспондент... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:13

2023-09-21T14:13

2023-09-21T14:13

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана заблокировано участниками стихийного митинга против властей Армении, передает корреспондент РИА Новости. Дороги на площадь заблокированы в нескольких местах: перекрыты пешеходный переход на проспекте Тиграна Меца, улице Налбандяна, также протестующие закрывают проезд на площадь со стороны улицы Вазгена Саргсяна и улицы Амиряна. Полиция присутствует на площади, но попыток освободить дороги не предпринимает - большее количество силовиков сосредоточено у здания правительства, они охраняют входы и выходы в него.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе