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Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики - РИА Новости, 21.09.2023
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14:13 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/erevan-1897771827.html
Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики
Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики - РИА Новости, 21.09.2023
Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики
Автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана заблокировано участниками стихийного митинга против властей Армении, передает корреспондент... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:13
2023-09-21T14:13
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана заблокировано участниками стихийного митинга против властей Армении, передает корреспондент РИА Новости. Дороги на площадь заблокированы в нескольких местах: перекрыты пешеходный переход на проспекте Тиграна Меца, улице Налбандяна, также протестующие закрывают проезд на площадь со стороны улицы Вазгена Саргсяна и улицы Амиряна. Полиция присутствует на площади, но попыток освободить дороги не предпринимает - большее количество силовиков сосредоточено у здания правительства, они охраняют входы и выходы в него.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики

Протестующие в Ереване перекрыли дороги у площади Республики в центре города

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкУчастники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Автомобильное движение в районе площади Республики в центре Еревана заблокировано участниками стихийного митинга против властей Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Дороги на площадь заблокированы в нескольких местах: перекрыты пешеходный переход на проспекте Тиграна Меца, улице Налбандяна, также протестующие закрывают проезд на площадь со стороны улицы Вазгена Саргсяна и улицы Амиряна.
Полиция присутствует на площади, но попыток освободить дороги не предпринимает - большее количество силовиков сосредоточено у здания правительства, они охраняют входы и выходы в него.
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