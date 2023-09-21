https://ria.ru/20230921/erevan-1897766561.html
Посольство России поздравило граждан Армении с Днем независимости
Посольство России поздравило граждан Армении с Днем независимости - РИА Новости, 21.09.2023
Посольство России поздравило граждан Армении с Днем независимости
Посольство России в Ереване поздравило граждан Армении с Днем независимости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:56
2023-09-21T13:56
2023-09-21T13:56
в мире
армения
россия
ереван
ситуация в зоне карабахского конфликта
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Посольство России в Ереване поздравило граждан Армении с Днем независимости. "Поздравляем граждан Армении с Днем независимости Республики. Желаем братскому армянскому народу в эти непростые времена стойкости, мирного будущего и процветания", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован в телеграм-канале дипмиссии. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного Совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный Совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
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в мире, армения, россия, ереван, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Армения, Россия, Ереван, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Посольство России поздравило граждан Армении с Днем независимости
Посольство России в Ереване поздравило граждан Армении с Днем независимости