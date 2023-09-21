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Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России

Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России - РИА Новости, 21.09.2023

Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России

Вводимые ограничения экспорта топлива носят временный характер, позволят пресечь "серый" экспорт и насытить внутренний рынок, заявило журналистам Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:17

2023-09-21T14:17

2023-09-21T14:17

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вводимые ограничения экспорта топлива носят временный характер, позволят пресечь "серый" экспорт и насытить внутренний рынок, заявило журналистам Минэнерго РФ.Минутами ранее пресс-служба правительства РФ сообщила о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива "для стабилизации внутреннего рынка"."Вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", - прокомментировало министерство.

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россия

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)