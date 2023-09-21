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Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России
Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России - РИА Новости, 21.09.2023
Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России
Вводимые ограничения экспорта топлива носят временный характер, позволят пресечь "серый" экспорт и насытить внутренний рынок, заявило журналистам Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:17
2023-09-21T14:17
2023-09-21T14:17
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вводимые ограничения экспорта топлива носят временный характер, позволят пресечь "серый" экспорт и насытить внутренний рынок, заявило журналистам Минэнерго РФ.Минутами ранее пресс-служба правительства РФ сообщила о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива "для стабилизации внутреннего рынка"."Вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", - прокомментировало министерство.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России
Минэнерго РФ: ограничения на экспорт топлива помогут насытить внутренний рынок