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В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина - РИА Новости, 21.09.2023
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14:09 21.09.2023 (обновлено: 14:51 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/eksport-1897770901.html
В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина
В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина - РИА Новости, 21.09.2023
В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина
Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:09
2023-09-21T14:51
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства. "Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", - говорится в сообщении. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Пресс-служба кабмина РФ в четверг сообщила, что правительство ввело временное ограничение на экспорт из РФ бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка.
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экономика, россия, цены на нефть
Экономика, Россия, Цены на нефть
В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина

Правительство: временное ограничение экспорта бензина позволит снизить цены

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКолонка на автозаправочной станции
Колонка на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Колонка на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства.
"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", - говорится в сообщении.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом.
Пресс-служба кабмина РФ в четверг сообщила, что правительство ввело временное ограничение на экспорт из РФ бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка.
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