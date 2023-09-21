https://ria.ru/20230921/eksport-1897770901.html

В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина

В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина - РИА Новости, 21.09.2023

В правительстве рассказали подробности об ограничении экспорта бензина

Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:09

2023-09-21T14:09

2023-09-21T14:51

экономика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства. "Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", - говорится в сообщении. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Пресс-служба кабмина РФ в четверг сообщила, что правительство ввело временное ограничение на экспорт из РФ бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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экономика, россия, цены на нефть