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Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat - РИА Новости, 21.09.2023
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14:00 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/eksperimenty-1897628562.html
Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat
Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat - РИА Новости, 21.09.2023
Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat
Группа компаний ЦРТ реализует эксперименты по применению больших языковых моделей (LLM), включая GigaChat, в речевой аналитике и диалоговых ассистентах для... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:00
2023-09-21T14:00
экономика
технологии
наука
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа компаний ЦРТ реализует эксперименты по применению больших языковых моделей (LLM), включая GigaChat, в речевой аналитике и диалоговых ассистентах для изучения возможностей их применения в контактных центрах крупного бизнеса и госсекторе, сообщает компания.Как заявил в рамках технологической конференции Сбера SmartDev-2023 генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, рынок разговорного искусственного интеллекта развивается в сторону расширения технологических возможностей."Мы уже провели ряд экспериментов по внедрению сервиса GigaChat от Сбера в речевую аналитику и диалоговых ассистентов. Эксперименты демонстрируют, что с помощью комбинации больших языковых моделей с другими моделями ряд процессов можно упростить, оптимизировать, а также они могут помочь создавать диалоговых ассистентов, сокращая ручное обучение и заменить ряд предыдущих алгоритмов. При этом лучших результатов удается достичь за счет сбалансированной работы — используя возможности LLM, но опираясь на массив накопленных знаний, человеческого капитала и опыта", - приводятся в сообщении слова Дырмовского.Он отметил, что диалоговые ассистенты уже давно научились определять тематику обращения, перезванивать по просьбе клиента, реагировать на перебивания, грамотно работать с контекстом и менять его по ходу диалога, а также выделять несколько сущностей из одной фразы. Большие языковые модели могут расширить возможности ассистентов.Так, в одном из экспериментов команда ЦРТ смоделировала вопрос клиента телеком-компании в контактный центр на тему возможности скачать фильм в HD-качестве. "Большие языковые модели могут помочь построить полноценный ответ: учесть информацию о пользователе из личного кабинета (выяснить текущий баланс), получить информацию о тарифе (данные из базы знаний), произвести математические действия, рассчитать доступный объем скачивания и предложить оптимальный вариант решения вопроса", - привел пример Дырмовский.По словам гендиректора ЦРТ, комбинация LLM с другими моделями уже сейчас может облегчить реализацию или даже предложить мгновенное наилучшее решение целого спектра аналитических задач, демонстрирует эффективность в кейсах суммаризации — обобщения, сокращения, выделение сути и смысла из большого объема, помогает выявить негатив, оценить коммуникацию. При этом может потребоваться массив вводной информации для контекста, возможны разные ответы на одни вопросы.Результаты экспериментов продемонстрировали, что GigaChat может упростить работу по ряду направлений и открыть целый спектр возможностей, резюмировал эксперт.В пресс-службе группы ЦРТ отметили, что на российском рынке с помощью технологий ЦРТ реализовано более 240 проектов внедрения текстовых и голосовых роботов, более 30 проектов по речевой аналитике.
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экономика, технологии, наука
Экономика, Технологии, Наука

Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat

© Группа компаний ЦРТ Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat
Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat
© Группа компаний ЦРТ
Группа ЦРТ реализует эксперименты по внедрению GigaChat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа компаний ЦРТ реализует эксперименты по применению больших языковых моделей (LLM), включая GigaChat, в речевой аналитике и диалоговых ассистентах для изучения возможностей их применения в контактных центрах крупного бизнеса и госсекторе, сообщает компания.
Как заявил в рамках технологической конференции Сбера SmartDev-2023 генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, рынок разговорного искусственного интеллекта развивается в сторону расширения технологических возможностей.
"Мы уже провели ряд экспериментов по внедрению сервиса GigaChat от Сбера в речевую аналитику и диалоговых ассистентов. Эксперименты демонстрируют, что с помощью комбинации больших языковых моделей с другими моделями ряд процессов можно упростить, оптимизировать, а также они могут помочь создавать диалоговых ассистентов, сокращая ручное обучение и заменить ряд предыдущих алгоритмов. При этом лучших результатов удается достичь за счет сбалансированной работы — используя возможности LLM, но опираясь на массив накопленных знаний, человеческого капитала и опыта", - приводятся в сообщении слова Дырмовского.
Он отметил, что диалоговые ассистенты уже давно научились определять тематику обращения, перезванивать по просьбе клиента, реагировать на перебивания, грамотно работать с контекстом и менять его по ходу диалога, а также выделять несколько сущностей из одной фразы. Большие языковые модели могут расширить возможности ассистентов.
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Так, в одном из экспериментов команда ЦРТ смоделировала вопрос клиента телеком-компании в контактный центр на тему возможности скачать фильм в HD-качестве. "Большие языковые модели могут помочь построить полноценный ответ: учесть информацию о пользователе из личного кабинета (выяснить текущий баланс), получить информацию о тарифе (данные из базы знаний), произвести математические действия, рассчитать доступный объем скачивания и предложить оптимальный вариант решения вопроса", - привел пример Дырмовский.
По словам гендиректора ЦРТ, комбинация LLM с другими моделями уже сейчас может облегчить реализацию или даже предложить мгновенное наилучшее решение целого спектра аналитических задач, демонстрирует эффективность в кейсах суммаризации — обобщения, сокращения, выделение сути и смысла из большого объема, помогает выявить негатив, оценить коммуникацию. При этом может потребоваться массив вводной информации для контекста, возможны разные ответы на одни вопросы.
Результаты экспериментов продемонстрировали, что GigaChat может упростить работу по ряду направлений и открыть целый спектр возможностей, резюмировал эксперт.
В пресс-службе группы ЦРТ отметили, что на российском рынке с помощью технологий ЦРТ реализовано более 240 проектов внедрения текстовых и голосовых роботов, более 30 проектов по речевой аналитике.
 
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