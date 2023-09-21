https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат - РИА Новости, 21.09.2023
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:56
2023-09-21T20:56
2023-09-21T21:58
экономика
россия
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. "Выступая на ПМЭФ, уже говорил о нашей системной задаче, а именно в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и безусловно для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", - отметил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
https://ria.ru/20230921/posobiya-1897885383.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат в ближайшее десятилетие