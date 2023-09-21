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Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат - РИА Новости, 21.09.2023
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20:56 21.09.2023 (обновлено: 21:58 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат - РИА Новости, 21.09.2023
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:56
2023-09-21T21:58
экономика
россия
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. "Выступая на ПМЭФ, уже говорил о нашей системной задаче, а именно в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и безусловно для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", - отметил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат

Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат в ближайшее десятилетие

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие.
"Выступая на ПМЭФ, уже говорил о нашей системной задаче, а именно в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и безусловно для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", - отметил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО
Вчера, 20:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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