https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html

Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат

Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат - РИА Новости, 21.09.2023

Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:56

2023-09-21T20:56

2023-09-21T21:58

экономика

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. "Выступая на ПМЭФ, уже говорил о нашей системной задаче, а именно в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и безусловно для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", - отметил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

https://ria.ru/20230921/posobiya-1897885383.html

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экономика, россия, владимир путин