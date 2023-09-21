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СМИ: Египет решил купить зерно у Франции и Болгарии вместо России - РИА Новости, 21.09.2023
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10:37 21.09.2023 (обновлено: 13:34 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/egipet-1897714263.html
СМИ: Египет решил купить зерно у Франции и Болгарии вместо России
СМИ: Египет решил купить зерно у Франции и Болгарии вместо России - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Египет решил купить зерно у Франции и Болгарии вместо России
Египет будет закупать пшеницу у Франции и Болгарии вместо России, передает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:37
2023-09-21T13:34
экономика
каир (город)
россия
египет
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Египет будет закупать пшеницу у Франции и Болгарии вместо России, передает Bloomberg со ссылкой на источники."Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы", — утверждают они.Как сообщает источник Bloomberg, предложенная Египтом цена была ниже установленного Россией порога.В начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи заявил, что государство в ходе прямых переговоров с Кремлем договорилось о закупке 480 тысяч тонн российской пшеницы. Несколько дней спустя Египет заявил, что зерновой трейдер Solaris получит право закупать зерно из любой страны.В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани заявил, что страна стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Каир входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля российского зерна в ее импорте оценивается в 80%.
https://ria.ru/20230920/zerno-1897558363.html
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экономика, каир (город), россия, египет
Экономика, Каир (город), Россия, Египет
СМИ: Египет решил купить зерно у Франции и Болгарии вместо России

Bloomberg: Египет будет закупать зерно у Болгарии и Франции вместо России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Перевалка зерна на зерновом терминале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Египет будет закупать пшеницу у Франции и Болгарии вместо России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы", — утверждают они.
Как сообщает источник Bloomberg, предложенная Египтом цена была ниже установленного Россией порога.
В начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи заявил, что государство в ходе прямых переговоров с Кремлем договорилось о закупке 480 тысяч тонн российской пшеницы. Несколько дней спустя Египет заявил, что зерновой трейдер Solaris получит право закупать зерно из любой страны.
В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани заявил, что страна стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Каир входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля российского зерна в ее импорте оценивается в 80%.
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ЭкономикаКаир (город)РоссияЕгипет
 
 
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