https://ria.ru/20230921/egipet-1897618531.html

Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты

Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты - РИА Новости, 21.09.2023

Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты

В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой около побережья Александрии, сообщило министерство туризма и древностей. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:04

2023-09-21T02:04

2023-09-21T04:23

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египет

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КАИР, 21 сен — РИА Новости. В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой около побережья Александрии, сообщило министерство туризма и древностей."Совместная египетско-французская археологическая миссия из Высшего совета по древностям и Европейского института подводной археологии обнаружила храм богини Афродиты, датируемый V веком до нашей эры", — говорится в заявлении ведомства.Произошло это в ходе раскопок под водой в затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир неподалеку от Александрии.Как отметил генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири, археологическая миссия, в частности, нашла внутри храма предметы из бронзы и керамики, привезенные из Греции.Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году и считают древний мегаполис интереснейшим подводным музеем.

https://ria.ru/20230920/vetnam-1897084399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, александрия, греция, археология