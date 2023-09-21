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Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты - РИА Новости, 21.09.2023
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Туризм
 
02:04 21.09.2023 (обновлено: 04:23 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/egipet-1897618531.html
Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты
Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты - РИА Новости, 21.09.2023
Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты
В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой около побережья Александрии, сообщило министерство туризма и древностей. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:04
2023-09-21T04:23
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египет
александрия
греция
археология
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КАИР, 21 сен — РИА Новости. В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой около побережья Александрии, сообщило министерство туризма и древностей."Совместная египетско-французская археологическая миссия из Высшего совета по древностям и Европейского института подводной археологии обнаружила храм богини Афродиты, датируемый V веком до нашей эры", — говорится в заявлении ведомства.Произошло это в ходе раскопок под водой в затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир неподалеку от Александрии.Как отметил генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири, археологическая миссия, в частности, нашла внутри храма предметы из бронзы и керамики, привезенные из Греции.Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году и считают древний мегаполис интереснейшим подводным музеем.
https://ria.ru/20230920/vetnam-1897084399.html
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новости - туризм, египет, александрия, греция, археология
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Александрия, Греция, Археология
Под водой у побережья Египта нашли храм Афродиты

Власти Египта сообщили, что археологи нашли храм Афродиты под водой

© iStock.com / mcrisariДайвинг в коралловых рифах в Шарм-эш-Шейхе
Дайвинг в коралловых рифах в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / mcrisari
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КАИР, 21 сен — РИА Новости. В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой около побережья Александрии, сообщило министерство туризма и древностей.
"Совместная египетско-французская археологическая миссия из Высшего совета по древностям и Европейского института подводной археологии обнаружила храм богини Афродиты, датируемый V веком до нашей эры", — говорится в заявлении ведомства.
Произошло это в ходе раскопок под водой в затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир неподалеку от Александрии.
Как отметил генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири, археологическая миссия, в частности, нашла внутри храма предметы из бронзы и керамики, привезенные из Греции.
Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году и считают древний мегаполис интереснейшим подводным музеем.
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