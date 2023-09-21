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Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/donetsk-1897737871.html
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили еще 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:01
2023-09-21T12:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Кроме того, украинские войска с 10.05 по 11.35 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230921/vsu-1897690668.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
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Кроме того, украинские войска с 10.05 по 11.35 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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