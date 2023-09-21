https://ria.ru/20230921/donetsk-1897737871.html

Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили еще 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:01

2023-09-21T12:01

2023-09-21T12:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 18 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Кроме того, украинские войска с 10.05 по 11.35 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230921/vsu-1897690668.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины