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В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными - РИА Новости, 21.09.2023
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03:04 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/diplomatiya-1897687508.html
В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными
В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными - РИА Новости, 21.09.2023
В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными
Отношения Ирака и России имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине, РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:04
2023-09-21T03:04
в мире
ирак
россия
украина
фуад хусейн
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Отношения Ирака и России имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн. "Разумеется, российско-иракские отношения имеют давнюю историю и всегда находились на хорошем уровне, однако война на Украине повлияла на всю политическую среду, ведь, как хорошо известно, в отношении России введены санкции. Однако наши связи по-прежнему сильны", - сказал Хусейн на полях проходящей в эти дни недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Затрагивая тему предстоящего выступления премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани на мероприятиях Генассамблеи ООН, он сообщил, что лидер страны намерен коснуться в нем ситуации в арабской республике, а также сфокусировать внимание на вопросах региональной и международной безопасности. "Таковы основные темы, которые он намерен поднять", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html
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в мире, ирак, россия, украина, фуад хусейн, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Ирак, Россия, Украина, Фуад Хусейн, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными

Глава МИД Ирака: связи с Россией остаются сильными, несмотря на санкции Запада

© AP Photo / Susan WalshМинистр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн . Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Отношения Ирака и России имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн.
«
"Разумеется, российско-иракские отношения имеют давнюю историю и всегда находились на хорошем уровне, однако война на Украине повлияла на всю политическую среду, ведь, как хорошо известно, в отношении России введены санкции. Однако наши связи по-прежнему сильны", - сказал Хусейн на полях проходящей в эти дни недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Затрагивая тему предстоящего выступления премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани на мероприятиях Генассамблеи ООН, он сообщил, что лидер страны намерен коснуться в нем ситуации в арабской республике, а также сфокусировать внимание на вопросах региональной и международной безопасности.
"Таковы основные темы, которые он намерен поднять", - сообщил собеседник агентства.
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В миреИракРоссияУкраинаФуад ХусейнООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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