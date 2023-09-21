https://ria.ru/20230921/diplomatiya-1897687508.html

В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными

В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными - РИА Новости, 21.09.2023

В Ираке заявили о том, что отношения с Россией остаются сильными

Отношения Ирака и России имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине, РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T03:04

2023-09-21T03:04

2023-09-21T03:04

в мире

ирак

россия

украина

фуад хусейн

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Отношения Ирака и России имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн. "Разумеется, российско-иракские отношения имеют давнюю историю и всегда находились на хорошем уровне, однако война на Украине повлияла на всю политическую среду, ведь, как хорошо известно, в отношении России введены санкции. Однако наши связи по-прежнему сильны", - сказал Хусейн на полях проходящей в эти дни недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Затрагивая тему предстоящего выступления премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани на мероприятиях Генассамблеи ООН, он сообщил, что лидер страны намерен коснуться в нем ситуации в арабской республике, а также сфокусировать внимание на вопросах региональной и международной безопасности. "Таковы основные темы, которые он намерен поднять", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683933.html

ирак

россия

украина

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в мире, ирак, россия, украина, фуад хусейн, оон, генеральная ассамблея оон