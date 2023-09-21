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Львова-Белова: 140 российских детей могут вернуться домой из Сирии
Львова-Белова: 140 российских детей могут вернуться домой из Сирии - РИА Новости, 21.09.2023
Львова-Белова: 140 российских детей могут вернуться домой из Сирии
Сто сорок российских детей из Сирии могут вернуться в РФ в ближайшее время, документы на них готовы, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:12
2023-09-21T18:12
2023-09-21T18:24
сирия
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Сто сорок российских детей из Сирии могут вернуться в РФ в ближайшее время, документы на них готовы, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В ближайшее время мы туда отправляемся. Дата известна, но я не могу ее озвучить из соображений безопасности. Готовим сейчас документы, они готовы на 140 детей. Какое количество нам отдадут мы не знаем, как обычно, мы всегда едем с надеждой на максимально большую группу", - рассказала российский омбудсмен журналистам. По ее словам, детей из Сирии ждут в разных регионах страны, у них есть 1000 запросов от родственников. "Переговоры уже начали вести. Надеюсь, что группа, которую нам смогут отдать, будет как можно большая. Ребятишек ждут в разных регионах страны бабушки, дедушки, родственники. У нас есть еще запросы на 1000 детей", - отметила Львова-Белова.
https://ria.ru/20230730/podrostki-1887243951.html
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сирия, россия, мария львова-белова, общество
Сирия, Россия, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова: 140 российских детей могут вернуться домой из Сирии
Львова-Белова: 140 российских детей могут вскоре вернуться домой из Сирии
ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Сто сорок российских детей из Сирии могут вернуться в РФ в ближайшее время, документы на них готовы, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В ближайшее время мы туда отправляемся. Дата известна, но я не могу ее озвучить из соображений безопасности. Готовим сейчас документы, они готовы на 140 детей. Какое количество нам отдадут мы не знаем, как обычно, мы всегда едем с надеждой на максимально большую группу", - рассказала российский омбудсмен журналистам.
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По ее словам, детей из Сирии ждут в разных регионах страны, у них есть 1000 запросов от родственников.
"Переговоры уже начали вести. Надеюсь, что группа, которую нам смогут отдать, будет как можно большая. Ребятишек ждут в разных регионах страны бабушки, дедушки, родственники. У нас есть еще запросы на 1000 детей", - отметила Львова-Белова.
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