https://ria.ru/20230921/deputaty-1897852644.html

Парламент Молдавии снял неприкосновенность с двух депутатов оппозиции

Парламент Молдавии снял неприкосновенность с двух депутатов оппозиции - РИА Новости, 21.09.2023

Парламент Молдавии снял неприкосновенность с двух депутатов оппозиции

Парламент Молдавии снял по запросу генеральной прокуратуры депутатскую неприкосновенность с двух парламентариев от оппозиции - Ирину Лозован и Александра... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:55

2023-09-21T17:55

2023-09-21T17:56

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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Парламент Молдавии снял по запросу генеральной прокуратуры депутатскую неприкосновенность с двух парламентариев от оппозиции - Ирину Лозован и Александра Нестеровского обвиняют в коррупции и нелегальном финансировании политической партии, заявил спикер заксобрания Игорь Гросу. И.о. генпрокурора Ион Мунтян направил запрос в парламент, в котором потребовал лишить Лозован и Нестеровского неприкосновенности, чтобы их могли "задержать, арестовать, провести у них обыск или отправить в суд". Депутатов подозревают в "пассивной коррупции, получении финансирования партии от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере". Парламентская юридическая комиссия одобрила запрос прокуратуры. "Законопроект о лишении иммунитета депутата Ирины Лозован одобрен голосами 65 депутатов. "Законопроект о лишении иммунитета депутата Ирины Лозован одобрен голосами 58 депутатов", - заявил Гросу. Нестеровский и Лозован весной объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Позже они присоединились к команде партии "Возрождение", став лидерами политформирования и независимыми депутатами парламента. Ранее в четверг прокуратура сообщила, что проводит 20 обысков в четырех населенных пунктах Молдавии в домах председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов политфтомирования по делу о незаконном финансировании политформирования. В результате обысков были изъяты документы, информационные носители и денежные средства, один человек был задержан. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Несколько дней назад представители партии лава партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом госдумы России Слуцким. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888861122.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, возрождение