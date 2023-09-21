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В Краснодаре завели дело после нападения на фельдшера скорой
В Краснодаре завели дело после нападения на фельдшера скорой - РИА Новости, 21.09.2023
В Краснодаре завели дело после нападения на фельдшера скорой
Следователи возбудили уголовное дело после того, как краснодарец напал на фельдшера, прибывшей по вызову, сообщили в краевом СУСКР по региону. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:19
2023-09-21T20:19
2023-09-21T20:19
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как краснодарец напал на фельдшера, прибывшей по вызову, сообщили в краевом СУСКР по региону. По данным ведомства, в четверг утром краснодарец в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой медицинской помощи, которая прибыла к нему по вызову. Медик получила травму головы, рассечение верхней губы и была госпитализирована. "Руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия (часть 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным краевого ГУ МВД, это произошло в краевой столице на улице Индустриальная. Напавший мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где не смог объяснить мотивы своего поступка.
https://ria.ru/20230404/draka-1863006001.html
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происшествия, краснодар, россия, андрей маслов
Происшествия, Краснодар, Россия, Андрей Маслов
В Краснодаре завели дело после нападения на фельдшера скорой
В Краснодаре завели уголовное дело после нападения на фельдшера скорой