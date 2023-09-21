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Греф рассказал о дефиците IT-специалистов в России - РИА Новости, 21.09.2023
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15:12 21.09.2023 (обновлено: 15:44 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/defitsit-1897792531.html
Греф рассказал о дефиците IT-специалистов в России
Греф рассказал о дефиците IT-специалистов в России - РИА Новости, 21.09.2023
Греф рассказал о дефиците IT-специалистов в России
Дефицит специалистов в области ИТ сейчас составляет более 1 миллиона человек, в ближайшие годы он покрыт не будет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:12
2023-09-21T15:44
россия
общество
герман греф
сбербанк россии
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Дефицит специалистов в области ИТ сейчас составляет более 1 миллиона человек, в ближайшие годы он покрыт не будет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф."На сегодняшний день дефицит специалистов в области ИТ оценивается в цифру более 1 миллиона человек", - сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде.Он отметил, что в ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет. "По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в 5-6 лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", - подчеркнул он.
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россия, общество, герман греф, сбербанк россии, великий новгород
Россия, Общество, Герман Греф, Сбербанк России, Великий Новгород
Греф рассказал о дефиците IT-специалистов в России

Греф: дефицит IT-специалистов в России составил более миллиона человек

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Дефицит специалистов в области ИТ сейчас составляет более 1 миллиона человек, в ближайшие годы он покрыт не будет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"На сегодняшний день дефицит специалистов в области ИТ оценивается в цифру более 1 миллиона человек", - сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде.
Он отметил, что в ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет. "По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в 5-6 лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", - подчеркнул он.
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РоссияОбществоГерман ГрефСбербанк РоссииВеликий Новгород
 
 
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