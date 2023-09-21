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Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга - РИА Новости, 21.09.2023
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Шоубиз
 
14:25 21.09.2023 (обновлено: 15:23 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/campbell-1897770859.html
Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга
Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга - РИА Новости, 21.09.2023
Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", в котором рассказала, как в 1990-е годы чуть не погибла из-за... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:25
2023-09-21T15:23
шоубиз
новости шоу-бизнеса
наоми кэмпбелл
знаменитости
майами-бич
джанни версаче
синди кроуфорд
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", в котором рассказала, как в 1990-е годы чуть не погибла из-за наркозависимости, сообщает PageSix. Звезда подиума призналась, что обратилась к запрещенным веществам и алкоголю в период с 1998 по 2005 годы, чтобы справиться с детской травмой, связанной с отцом, и смертью ее близкого друга итальянского дизайнера Джанни Версаче (был убит возле своего дома в Майами-Бич в 1997 году, — Прим. ред.). &quot;Когда я начала употреблять, одной из вещей, которую я пыталась скрыть, было горе. &quot;Вы думаете: &quot;О, это залечит эту рану&quot;. Это не так&quot;, — сказала Кэмпбелл.По словам 53-летней супермодели, после потери сознания во время фотосессии в 1999 году, она впервые отправилась на реабилитацию.&quot;Я всегда признавала (свои ошибки. — Прим. ред.), поэтому решила пройти реабилитацию. Это было лучшее и единственное, что я могла сделать для себя в то время&quot;, — отметила знаменитость. Примерно в то же время Наоми Кэмпбелл начала посещать собрания анонимных алкоголиков и наркоманов, чтобы не возвращаться к вредным привычкам. Несмотря на это, какое-то время у супермодели случались срывы.Вместе с Кэмпбелл в сериале из четырех частей также снялись Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Все они приняли участие в проекте, чтобы рассказать о своей жизни и влиянии на модельную индустрию.
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новости шоу-бизнеса, наоми кэмпбелл, знаменитости, майами-бич, джанни версаче, синди кроуфорд
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Наоми Кэмпбелл, Знаменитости, Майами-Бич, Джанни Версаче, Синди Кроуфорд
Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга

Наоми Кэмпбелл рассказала, что наркозависимость чуть не убила ее на пике карьеры

© Sputnik | Перейти в медиабанкБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", в котором рассказала, как в 1990-е годы чуть не погибла из-за наркозависимости, сообщает PageSix.
Звезда подиума призналась, что обратилась к запрещенным веществам и алкоголю в период с 1998 по 2005 годы, чтобы справиться с детской травмой, связанной с отцом, и смертью ее близкого друга итальянского дизайнера Джанни Версаче (был убит возле своего дома в Майами-Бич в 1997 году, — Прим. ред.).
«

"Когда я начала употреблять, одной из вещей, которую я пыталась скрыть, было горе. "Вы думаете: "О, это залечит эту рану". Это не так", — сказала Кэмпбелл.

По словам 53-летней супермодели, после потери сознания во время фотосессии в 1999 году, она впервые отправилась на реабилитацию.
«

"Я всегда признавала (свои ошибки. — Прим. ред.), поэтому решила пройти реабилитацию. Это было лучшее и единственное, что я могла сделать для себя в то время", — отметила знаменитость.

Примерно в то же время Наоми Кэмпбелл начала посещать собрания анонимных алкоголиков и наркоманов, чтобы не возвращаться к вредным привычкам. Несмотря на это, какое-то время у супермодели случались срывы.
Вместе с Кэмпбелл в сериале из четырех частей также снялись Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Все они приняли участие в проекте, чтобы рассказать о своей жизни и влиянии на модельную индустрию.
Наоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаНаоми КэмпбеллЗнаменитостиМайами-БичДжанни ВерсачеСинди Кроуфорд
 
 
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