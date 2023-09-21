https://ria.ru/20230921/campbell-1897770859.html

Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга

Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга - РИА Новости, 21.09.2023

Наоми Кэмпбелл вспомнила, как боролась с зависимостью после смерти друга

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", в котором рассказала, как в 1990-е годы чуть не погибла из-за... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:25

2023-09-21T14:25

2023-09-21T15:23

шоубиз

новости шоу-бизнеса

наоми кэмпбелл

знаменитости

майами-бич

джанни версаче

синди кроуфорд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576823700_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_de5d7c4535fb567c7cf0f627f48f8528.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", в котором рассказала, как в 1990-е годы чуть не погибла из-за наркозависимости, сообщает PageSix. Звезда подиума призналась, что обратилась к запрещенным веществам и алкоголю в период с 1998 по 2005 годы, чтобы справиться с детской травмой, связанной с отцом, и смертью ее близкого друга итальянского дизайнера Джанни Версаче (был убит возле своего дома в Майами-Бич в 1997 году, — Прим. ред.). "Когда я начала употреблять, одной из вещей, которую я пыталась скрыть, было горе. "Вы думаете: "О, это залечит эту рану". Это не так", — сказала Кэмпбелл.По словам 53-летней супермодели, после потери сознания во время фотосессии в 1999 году, она впервые отправилась на реабилитацию."Я всегда признавала (свои ошибки. — Прим. ред.), поэтому решила пройти реабилитацию. Это было лучшее и единственное, что я могла сделать для себя в то время", — отметила знаменитость. Примерно в то же время Наоми Кэмпбелл начала посещать собрания анонимных алкоголиков и наркоманов, чтобы не возвращаться к вредным привычкам. Несмотря на это, какое-то время у супермодели случались срывы.Вместе с Кэмпбелл в сериале из четырех частей также снялись Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Все они приняли участие в проекте, чтобы рассказать о своей жизни и влиянии на модельную индустрию.

https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html

майами-бич

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, наоми кэмпбелл, знаменитости, майами-бич, джанни версаче, синди кроуфорд