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Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России
Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России - РИА Новости, 21.09.2023
Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России
Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:57
2023-09-21T17:57
2023-09-21T17:57
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у носителей языка" в Республике Коми. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования Подмосковья.По данным ведомства, участники тура смогут обменяться опытом и пообщаться с носителями, само мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков среди российской молодежи. Стать частью блог-тура смогут люди в возрасте от 18 до 35 лет.Уточняется, что заявку на участие можно подать до 30 сентября, победителей конкурсного отбора объявят 1 октября.
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