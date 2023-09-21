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Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России - РИА Новости, 21.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:57 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/blogery-1897853258.html
Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России
Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России - РИА Новости, 21.09.2023
Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России
Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:57
2023-09-21T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у носителей языка" в Республике Коми. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования Подмосковья.По данным ведомства, участники тура смогут обменяться опытом и пообщаться с носителями, само мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков среди российской молодежи. Стать частью блог-тура смогут люди в возрасте от 18 до 35 лет.Уточняется, что заявку на участие можно подать до 30 сентября, победителей конкурсного отбора объявят 1 октября.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России

© Министерство культуры, туризма и архивного дела республики КомиВыступление народного ансамбля
Выступление народного ансамбля
© Министерство культуры, туризма и архивного дела республики Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у носителей языка" в Республике Коми. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования Подмосковья.
По данным ведомства, участники тура смогут обменяться опытом и пообщаться с носителями, само мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков среди российской молодежи. Стать частью блог-тура смогут люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Уточняется, что заявку на участие можно подать до 30 сентября, победителей конкурсного отбора объявят 1 октября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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