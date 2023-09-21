https://ria.ru/20230921/blogery-1897853258.html

Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России

Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России - РИА Новости, 21.09.2023

Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России

Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:57

2023-09-21T17:57

2023-09-21T17:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897851825_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_00721037f2788ee4fe6116d5c86f229a.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей Московской области, которые ведут свой блог или соцсети на родном языке, пригласили поучаствовать в молодежном образовательном блог-туре "В гостях у носителей языка" в Республике Коми. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство образования Подмосковья.По данным ведомства, участники тура смогут обменяться опытом и пообщаться с носителями, само мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков среди российской молодежи. Стать частью блог-тура смогут люди в возрасте от 18 до 35 лет.Уточняется, что заявку на участие можно подать до 30 сентября, победителей конкурсного отбора объявят 1 октября.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)