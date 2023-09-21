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Собянин: завершены работы по комплексному благоустройству дворов Москвы
Собянин: завершены работы по комплексному благоустройству дворов Москвы - РИА Новости, 21.09.2023
Собянин: завершены работы по комплексному благоустройству дворов Москвы
Завершились работы по комплексному благоустройству дворов столицы, в программу 2023 года вошло больше 1,6 тысяч территорий, сообщил в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершились работы по комплексному благоустройству дворов столицы, в программу 2023 года вошло больше 1,6 тысяч территорий, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Завершили работы по комплексному благоустройству столичных дворов. В программу этого года вошло больше 1,6 тысяч территорий. Все проекты были разработаны с учётом пожеланий горожан. Чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки", - рассказал мэр. Он также отметил, что работы проходили во всех административных округах города, в том числе на юго-востоке, там благоустроили 153 дворовые территории, на западе столицы, где привели в порядок 274 объекта. "На северо-востоке обновили 225 дворов, на юге благоустроили сразу 487 дворов, в ТиНАО работы прошли на 82 объектах", - добавил Собянин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Сергей Собянин
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершились работы по комплексному благоустройству дворов столицы, в программу 2023 года вошло больше 1,6 тысяч территорий, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Завершили работы по комплексному благоустройству столичных дворов. В программу этого года вошло больше 1,6 тысяч территорий. Все проекты были разработаны с учётом пожеланий горожан. Чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки", - рассказал мэр.
Он также отметил, что работы проходили во всех административных округах города, в том числе на юго-востоке, там благоустроили 153 дворовые территории, на западе столицы, где привели в порядок 274 объекта.
"На северо-востоке обновили 225 дворов, на юге благоустроили сразу 487 дворов, в ТиНАО
работы прошли на 82 объектах", - добавил Собянин.
В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов