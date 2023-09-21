Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее дословно
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию, свидетельствует расшифровка его выступления.
Полузакрытое мероприятие прошло накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на него был допущен только пул Белого дома, видео- и фотосъемка не велась. Байден рассказывал собравшимся о том, как решил стать президентом. По его словам, отработав на должности вице-президента в администрации Барака Обамы, он не планировал бороться за высшую должность по семейным обстоятельствам. Переломным моментом якобы стало выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния.
"Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам", - сказал Байден, следует из расшифровки Белого дома.
Спустя несколько минут президент США вернулся к истории о том, как захотел бороться за пост. "Вы можете помнить, этих людей в Шарлотсвилле со свастиками. Молодая женщина была убита. И мой предшественник, когда его спросили, он ответил, что хорошие люди были по обе стороны", - заявил Байден.
Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в Шарлотсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862–1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.
Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.