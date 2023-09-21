https://ria.ru/20230921/biden-1897899769.html

Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее

Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее - РИА Новости, 21.09.2023

Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее

Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:19

2023-09-21T22:19

2023-09-21T22:38

в мире

сша

виргиния

нью-йорк (город)

барак обама

джо байден

президентские выборы в сша

эдвард ли

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию, свидетельствует расшифровка его выступления. Полузакрытое мероприятие прошло накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на него был допущен только пул Белого дома, видео- и фотосъемка не велась. Байден рассказывал собравшимся о том, как решил стать президентом. По его словам, отработав на должности вице-президента в администрации Барака Обамы, он не планировал бороться за высшую должность по семейным обстоятельствам. Переломным моментом якобы стало выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния. "Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам", - сказал Байден, следует из расшифровки Белого дома. Спустя несколько минут президент США вернулся к истории о том, как захотел бороться за пост. "Вы можете помнить, этих людей в Шарлотсвилле со свастиками. Молодая женщина была убита. И мой предшественник, когда его спросили, он ответил, что хорошие люди были по обе стороны", - заявил Байден. Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в Шарлотсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862–1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.

https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html

https://ria.ru/20230910/biden-1895382552.html

сша

виргиния

нью-йорк (город)

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в мире, сша, виргиния, нью-йорк (город), барак обама, джо байден, президентские выборы в сша, эдвард ли