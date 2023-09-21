Рейтинг@Mail.ru
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 21.09.2023 (обновлено: 22:38 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/biden-1897899769.html
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее - РИА Новости, 21.09.2023
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее
Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:19
2023-09-21T22:38
в мире
сша
виргиния
нью-йорк (город)
барак обама
джо байден
президентские выборы в сша
эдвард ли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897366257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c08722fbb76499aa982feef97d99627.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию, свидетельствует расшифровка его выступления. Полузакрытое мероприятие прошло накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на него был допущен только пул Белого дома, видео- и фотосъемка не велась. Байден рассказывал собравшимся о том, как решил стать президентом. По его словам, отработав на должности вице-президента в администрации Барака Обамы, он не планировал бороться за высшую должность по семейным обстоятельствам. Переломным моментом якобы стало выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния. "Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам", - сказал Байден, следует из расшифровки Белого дома. Спустя несколько минут президент США вернулся к истории о том, как захотел бороться за пост. "Вы можете помнить, этих людей в Шарлотсвилле со свастиками. Молодая женщина была убита. И мой предшественник, когда его спросили, он ответил, что хорошие люди были по обе стороны", - заявил Байден. Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в Шарлотсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862–1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
https://ria.ru/20230910/biden-1895382552.html
сша
виргиния
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897366257_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d95c13f741c3f9f3c2347a00963ec32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, виргиния, нью-йорк (город), барак обама, джо байден, президентские выборы в сша, эдвард ли
В мире, США, Виргиния, Нью-Йорк (город), Барак Обама, Джо Байден, Президентские выборы в США, Эдвард Ли
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее

Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее дословно

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию, свидетельствует расшифровка его выступления.
Полузакрытое мероприятие прошло накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на него был допущен только пул Белого дома, видео- и фотосъемка не велась. Байден рассказывал собравшимся о том, как решил стать президентом. По его словам, отработав на должности вице-президента в администрации Барака Обамы, он не планировал бороться за высшую должность по семейным обстоятельствам. Переломным моментом якобы стало выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния.
Президент США Джо Байден
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
19 сентября, 18:53
"Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам", - сказал Байден, следует из расшифровки Белого дома.
Спустя несколько минут президент США вернулся к истории о том, как захотел бороться за пост. "Вы можете помнить, этих людей в Шарлотсвилле со свастиками. Молодая женщина была убита. И мой предшественник, когда его спросили, он ответил, что хорошие люди были по обе стороны", - заявил Байден.
Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в Шарлотсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862–1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.
Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме
10 сентября, 18:45
 
В миреСШАВиргинияНью-Йорк (город)Барак ОбамаДжо БайденПрезидентские выборы в СШАЭдвард Ли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала