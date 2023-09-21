Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 21.09.2023 (обновлено: 20:32 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 21.09.2023
Путин заявил о рекордно низкой безработице
В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:04
2023-09-21T20:32
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.Путин отметил, что это также и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов."Мы знаем, что уже сталкивается. Такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер", - сказал глава государства.Он добавил, что снижение безработицы является результатом в том числе и последовательных усилий властей по целому ряду направлений.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о рекордно низкой безработице

Путин заявил о системном снижении безработицы в России

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
Путин отметил, что это также и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.
"Мы знаем, что уже сталкивается. Такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер", - сказал глава государства.
Он добавил, что снижение безработицы является результатом в том числе и последовательных усилий властей по целому ряду направлений.
Посетители у входа в центр занятости населения Моя работа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук
5 мая, 08:00
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала