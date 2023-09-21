https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 21.09.2023
Путин заявил о рекордно низкой безработице
В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:04
2023-09-21T20:04
2023-09-21T20:32
россия
экономика
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.Путин отметил, что это также и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов."Мы знаем, что уже сталкивается. Такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер", - сказал глава государства.Он добавил, что снижение безработицы является результатом в том числе и последовательных усилий властей по целому ряду направлений.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Путин заявил о системном снижении безработицы в России
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
Путин отметил, что это также и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.
"Мы знаем, что уже сталкивается. Такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер", - сказал глава государства.
Он добавил, что снижение безработицы является результатом в том числе и последовательных усилий властей по целому ряду направлений.
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук