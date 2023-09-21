https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897686984.html

В Орловской области обезвредили два беспилотника

В Орловской области обезвредили два беспилотника - РИА Новости, 21.09.2023

В Орловской области обезвредили два беспилотника

На территории Орловской области обезврежено два беспилотника, которые пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса, повреждений и... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:56

2023-09-21T02:56

2023-09-21T03:01

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

происшествия

андрей клычков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На территории Орловской области обезврежено два беспилотника, которые пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса, повреждений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков."Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.Он отметил, что ситуация находится под контролем.Минобороны РФ сообщило в четверг ночью о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Также российское ведомство сообщило об уничтожении по одному беспилотнику в Курской, Белгородской и Орловской областях.

https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html

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орловская область, россия, происшествия, андрей клычков, вооруженные силы украины