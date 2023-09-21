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В Орловской области обезвредили два беспилотника - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:56 21.09.2023 (обновлено: 03:01 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897686984.html
В Орловской области обезвредили два беспилотника
В Орловской области обезвредили два беспилотника - РИА Новости, 21.09.2023
В Орловской области обезвредили два беспилотника
На территории Орловской области обезврежено два беспилотника, которые пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса, повреждений и... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:56
2023-09-21T03:01
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
происшествия
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На территории Орловской области обезврежено два беспилотника, которые пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса, повреждений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков."Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.Он отметил, что ситуация находится под контролем.Минобороны РФ сообщило в четверг ночью о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Также российское ведомство сообщило об уничтожении по одному беспилотнику в Курской, Белгородской и Орловской областях.
https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html
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орловская область, россия, происшествия, андрей клычков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Происшествия, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины
В Орловской области обезвредили два беспилотника

Клычков: в Орловской области обезвредили два БПЛА, атакующих топливные объекты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На территории Орловской области обезврежено два беспилотника, которые пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса, повреждений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«
"Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
Минобороны РФ сообщило в четверг ночью о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, российские средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Также российское ведомство сообщило об уничтожении по одному беспилотнику в Курской, Белгородской и Орловской областях.
Сообщение в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияПроисшествияАндрей КлычковВооруженные силы Украины
 
 
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