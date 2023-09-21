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Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона
Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона - РИА Новости, 21.09.2023
Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона
Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО уничтожили 19 дронов над акваторией Черного моря и Крымом, а над Белгородской,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:18
2023-09-21T02:18
2023-09-21T06:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
орловская область
республика крым
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО уничтожили 19 дронов над акваторией Черного моря и Крымом, а над Белгородской, Курской и Орловской областями — по одному, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны."В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", — рассказали в ведомстве.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе обезвредили два дрона, пытавшихся атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Вечером во вторник системы ПВО дважды сбивали украинские дроны над Орловской областью.
https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, орловская область, республика крым, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Орловская область, Республика Крым, Белгородская область, Курская область
Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона
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