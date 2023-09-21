https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897685961.html

Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона

Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона - РИА Новости, 21.09.2023

Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона

Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО уничтожили 19 дронов над акваторией Черного моря и Крымом, а над Белгородской,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:18

2023-09-21T02:18

2023-09-21T06:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

происшествия

орловская область

республика крым

белгородская область

курская область

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО уничтожили 19 дронов над акваторией Черного моря и Крымом, а над Белгородской, Курской и Орловской областями — по одному, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны."В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", — рассказали в ведомстве.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе обезвредили два дрона, пытавшихся атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Вечером во вторник системы ПВО дважды сбивали украинские дроны над Орловской областью.

https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html

россия

орловская область

республика крым

белгородская область

курская область

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россия, вооруженные силы украины, происшествия, орловская область, республика крым, белгородская область, курская область