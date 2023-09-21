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СБУ заочно возбудила дело против руководителя медиахолдинга ДНР - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 21.09.2023
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СБУ заочно возбудила дело против руководителя медиахолдинга ДНР
СБУ заочно возбудила дело против руководителя медиахолдинга ДНР - РИА Новости, 21.09.2023
СБУ заочно возбудила дело против руководителя медиахолдинга ДНР
СБУ сообщила в телеграм-канале, что заочно завела дело против руководителя медиахолдинга ДНР Романа Беседина по семи статьям, в том числе "госизмена" и... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:39
2023-09-21T17:39
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
донецкая народная республика
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. СБУ сообщила в телеграм-канале, что заочно завела дело против руководителя медиахолдинга ДНР Романа Беседина по семи статьям, в том числе "госизмена" и "покушение на территориальную целостность". "СБУ уведомила о подозрении руководителя "медиахолдинга ДНР" (Романа Беседина)", - говорится в сообщении спецслужбы. Отмечается, что Беседина, который находится на неподконтрольной Киеву территории, обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Украины, среди них "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "госизмена", "участие в террористической группе". На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, а также политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры, однако никто из них не был привлечен к ответственности. В июле ФСБ России сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных были изъяты автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
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украина, в мире, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно возбудила дело против руководителя медиахолдинга ДНР

СБУ обвинила главу медиахолдинга ДНР Беседина в госизмене и еще по шести статьям

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. СБУ сообщила в телеграм-канале, что заочно завела дело против руководителя медиахолдинга ДНР Романа Беседина по семи статьям, в том числе "госизмена" и "покушение на территориальную целостность".
"СБУ уведомила о подозрении руководителя "медиахолдинга ДНР" (Романа Беседина)", - говорится в сообщении спецслужбы. Отмечается, что Беседина, который находится на неподконтрольной Киеву территории, обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Украины, среди них "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "госизмена", "участие в террористической группе".
На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, а также политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры, однако никто из них не был привлечен к ответственности.
В июле ФСБ России сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных были изъяты автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене
15 сентября, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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