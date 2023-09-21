СБУ заочно возбудила дело против руководителя медиахолдинга ДНР
СБУ обвинила главу медиахолдинга ДНР Беседина в госизмене и еще по шести статьям
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. СБУ сообщила в телеграм-канале, что заочно завела дело против руководителя медиахолдинга ДНР Романа Беседина по семи статьям, в том числе "госизмена" и "покушение на территориальную целостность".
"СБУ уведомила о подозрении руководителя "медиахолдинга ДНР" (Романа Беседина)", - говорится в сообщении спецслужбы. Отмечается, что Беседина, который находится на неподконтрольной Киеву территории, обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Украины, среди них "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "госизмена", "участие в террористической группе".
На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, а также политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры, однако никто из них не был привлечен к ответственности.
В июле ФСБ России сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных были изъяты автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.