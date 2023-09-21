https://ria.ru/20230921/belorussiya-1897696622.html
В МИД Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России
В МИД Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России - РИА Новости, 21.09.2023
В МИД Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России
Обвинения Белоруссии в "пособничестве агрессии" в связи с украинским конфликтом выглядят абсурдом, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:44
2023-09-21T07:44
2023-09-21T07:44
в мире
белоруссия
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минск
сергей алейник
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Обвинения Белоруссии в "пособничестве агрессии" в связи с украинским конфликтом выглядят абсурдом, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в среду, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Алейник подчеркнул, что, находясь по соседству с Украиной, Минск, как никто другой, заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта у своих южных границ. Именно в Белоруссии были подписаны Минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, и комплекс мер по их выполнению, получивший одобрение Совета безопасности ООН. Глава белорусского МИД также напомнил, что результат переговоров в Минске должен был стать основой мирного процесса на Украине, однако этого не произошло - и сегодня очевидно, почему это не могло произойти: западные коллеги красноречиво высказались на данный счет. "На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в "пособничестве агрессии". Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров", - цитирует министра пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Алейник отметил, то попытки отдельных игроков переписать под себя базовые принципы международного права и международных отношений при одновременном игнорировании законных интересов большинства членов мирового сообщества привели к высочайшей степени поляризации в мире и восточноевропейском регионе. "Мы с большой настороженностью наблюдаем несоразмерный рост военных потенциалов и гонку вооружений не только в своем регионе, но и в соседних с нами странах. Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. На это почему-то смотрели свысока. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов", - сказал Алейник.
https://ria.ru/20230919/belorussiya-1897152462.html
https://ria.ru/20230917/voyna-1896834815.html
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в мире, белоруссия, украина, минск, сергей алейник, оон
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Сергей Алейник, ООН
В МИД Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России
МИД Белоруссии: обвинения Минска в "пособничестве агрессии" выглядят абсурдом
МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Обвинения Белоруссии в "пособничестве агрессии" в связи с украинским конфликтом выглядят абсурдом, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в среду, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
Алейник подчеркнул, что, находясь по соседству с Украиной
, Минск
, как никто другой, заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта у своих южных границ. Именно в Белоруссии были подписаны Минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, и комплекс мер по их выполнению, получивший одобрение Совета безопасности ООН. Глава белорусского МИД также напомнил, что результат переговоров в Минске должен был стать основой мирного процесса на Украине, однако этого не произошло - и сегодня очевидно, почему это не могло произойти: западные коллеги красноречиво высказались на данный счет.
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"На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в "пособничестве агрессии". Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров", - цитирует министра пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Алейник отметил, то попытки отдельных игроков переписать под себя базовые принципы международного права и международных отношений при одновременном игнорировании законных интересов большинства членов мирового сообщества привели к высочайшей степени поляризации в мире и восточноевропейском регионе.
"Мы с большой настороженностью наблюдаем несоразмерный рост военных потенциалов и гонку вооружений не только в своем регионе, но и в соседних с нами странах. Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. На это почему-то смотрели свысока. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов", - сказал Алейник.
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