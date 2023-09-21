https://ria.ru/20230921/begemot-1897807809.html
В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот
В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот - РИА Новости, 21.09.2023
В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот
На территории Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму впервые поселился бегемот по кличке Морячка Соня, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:54
2023-09-21T15:54
2023-09-21T16:28
хорошие новости
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бахчисарай (крым)
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. На территории Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму впервые поселился бегемот по кличке Морячка Соня, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "В Крыму поселился первый бегемот. Это 17-летняя самка по кличке Морячка Соня. Характер у нее спокойный, она абсолютно доброжелательна. Надеемся, мы сможем в будущем подобрать ей достойную пару", — рассказал он.По словам Жиленко, специально для животного построили вольер площадью более 400 квадратных метров. Как уточнил директор парка, всего в зоопарках по всей России содержится около пяти бегемотов. "Теперь свой бегемот появился в Бахчисарае. Это редкие в наших местах животные. Для них важны особые вольеры, просторные, с бассейном, и богатый рацион", — сказал он.Отмечается, что Морячка Соня стала первым бегемотом в мире, который пересек на пароме Керченский пролив.
https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html
россия
бахчисарай (крым)
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россия, бахчисарай (крым), керченский пролив
Хорошие новости, Россия, Бахчисарай (Крым), Керченский пролив
В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот
В зоопарке в Крыму впервые поселился бегемот по кличке Морячка Соня
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. На территории Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму впервые поселился бегемот по кличке Морячка Соня, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
"В Крыму поселился первый бегемот. Это 17-летняя самка по кличке Морячка Соня. Характер у нее спокойный, она абсолютно доброжелательна. Надеемся, мы сможем в будущем подобрать ей достойную пару", — рассказал он.
По словам Жиленко, специально для животного построили вольер площадью более 400 квадратных метров.
Как уточнил директор парка, всего в зоопарках по всей России
содержится около пяти бегемотов.
"Теперь свой бегемот появился в Бахчисарае
. Это редкие в наших местах животные. Для них важны особые вольеры, просторные, с бассейном, и богатый рацион", — сказал он.
Отмечается, что Морячка Соня стала первым бегемотом в мире, который пересек на пароме Керченский пролив.
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