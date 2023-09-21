https://ria.ru/20230921/begemot-1897807809.html

В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот

В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот - РИА Новости, 21.09.2023

В одном из зоопарков в Крыму впервые поселился бегемот

На территории Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму впервые поселился бегемот по кличке Морячка Соня, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:54

2023-09-21T15:54

2023-09-21T16:28

хорошие новости

россия

бахчисарай (крым)

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897810217_0:364:1578:1252_1920x0_80_0_0_da8f2c7dd0d2a3213a40f664bae0d35c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. На территории Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму впервые поселился бегемот по кличке Морячка Соня, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "В Крыму поселился первый бегемот. Это 17-летняя самка по кличке Морячка Соня. Характер у нее спокойный, она абсолютно доброжелательна. Надеемся, мы сможем в будущем подобрать ей достойную пару", — рассказал он.По словам Жиленко, специально для животного построили вольер площадью более 400 квадратных метров. Как уточнил директор парка, всего в зоопарках по всей России содержится около пяти бегемотов. "Теперь свой бегемот появился в Бахчисарае. Это редкие в наших местах животные. Для них важны особые вольеры, просторные, с бассейном, и богатый рацион", — сказал он.Отмечается, что Морячка Соня стала первым бегемотом в мире, который пересек на пароме Керченский пролив.

https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html

россия

бахчисарай (крым)

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бахчисарай (крым), керченский пролив