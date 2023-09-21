Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 21.09.2023 (обновлено: 15:45 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/bayden-1897797924.html
Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы
Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы - РИА Новости, 21.09.2023
Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что нынешний президент США Джо Байден не управляет страной, а всего РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:24
2023-09-21T15:45
в мире
сша
флорида
южная каролина
вивек рамасвами
джо байден
рон десантис
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893851318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0842f735acd6c4c57a12b942d562360b.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что нынешний президент США Джо Байден не управляет страной, а всего лишь "марионетка" в руках управленцев. "Я хочу сказать кое-что о Байдене... Я даже не уверен, что он сам управляет страной. Я думаю, что он марионетка управленческого класса в административном государстве", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News. Рамасвами также отметил, что нынешняя политическая система "прогнила", и призвал противостоять "управленческому классу". Кроме того, он посчитал, что нынешняя политическая система может сбросить Байдена со счетов на предстоящих выборах. Рамасвами начал кампанию скромно; не проявлявшийся значительно в политике предприниматель набирал в соцопросах лишь 3% голосов избирателей. Но действовал активно и к моменту первых дебатов республиканцев у него было уже около 9%. По итогам дебатов, многие эксперты и политики сошлись во мнении, что Рамасвами показал себя лучше других участников, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, которого социологи ставили на второе место в борьбе за республиканскую номинацию после Дональда Трампа. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230921/bayden-1897745954.html
https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
сша
флорида
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893851318_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_6aafbc81adaeef8db6ba783d9111d067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, южная каролина, вивек рамасвами, джо байден, рон десантис, оон
В мире, США, Флорида, Южная Каролина, Вивек Рамасвами, Джо Байден, Рон Десантис, ООН
Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы

Кандидат в президенты Рамасвами назвал Байдена марионеткой прогнившей системы

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что нынешний президент США Джо Байден не управляет страной, а всего лишь "марионетка" в руках управленцев.
"Я хочу сказать кое-что о Байдене... Я даже не уверен, что он сам управляет страной. Я думаю, что он марионетка управленческого класса в административном государстве", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Байден грубо повел себя на встрече с президентом Бразилии
Вчера, 12:32
Рамасвами также отметил, что нынешняя политическая система "прогнила", и призвал противостоять "управленческому классу". Кроме того, он посчитал, что нынешняя политическая система может сбросить Байдена со счетов на предстоящих выборах.
Рамасвами начал кампанию скромно; не проявлявшийся значительно в политике предприниматель набирал в соцопросах лишь 3% голосов избирателей. Но действовал активно и к моменту первых дебатов республиканцев у него было уже около 9%. По итогам дебатов, многие эксперты и политики сошлись во мнении, что Рамасвами показал себя лучше других участников, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, которого социологи ставили на второе место в борьбе за республиканскую номинацию после Дональда Трампа.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Байден зовет за собой в прекрасный новый мир
Вчера, 08:00
 
В миреСШАФлоридаЮжная КаролинаВивек РамасвамиДжо БайденРон ДесантисООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала