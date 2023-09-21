https://ria.ru/20230921/bayden-1897797924.html

Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы

Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы - РИА Новости, 21.09.2023

Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что нынешний президент США Джо Байден не управляет страной, а всего РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:24

2023-09-21T15:24

2023-09-21T15:45

в мире

сша

флорида

южная каролина

вивек рамасвами

джо байден

рон десантис

оон

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что нынешний президент США Джо Байден не управляет страной, а всего лишь "марионетка" в руках управленцев. "Я хочу сказать кое-что о Байдене... Я даже не уверен, что он сам управляет страной. Я думаю, что он марионетка управленческого класса в административном государстве", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News. Рамасвами также отметил, что нынешняя политическая система "прогнила", и призвал противостоять "управленческому классу". Кроме того, он посчитал, что нынешняя политическая система может сбросить Байдена со счетов на предстоящих выборах. Рамасвами начал кампанию скромно; не проявлявшийся значительно в политике предприниматель набирал в соцопросах лишь 3% голосов избирателей. Но действовал активно и к моменту первых дебатов республиканцев у него было уже около 9%. По итогам дебатов, многие эксперты и политики сошлись во мнении, что Рамасвами показал себя лучше других участников, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, которого социологи ставили на второе место в борьбе за республиканскую номинацию после Дональда Трампа. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230921/bayden-1897745954.html

https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html

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флорида

южная каролина

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в мире, сша, флорида, южная каролина, вивек рамасвами, джо байден, рон десантис, оон