Кандидат в президенты США назвал Байдена "марионеткой" прогнившей системы
Кандидат в президенты Рамасвами назвал Байдена марионеткой прогнившей системы
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что нынешний президент США Джо Байден не управляет страной, а всего лишь "марионетка" в руках управленцев.
"Я хочу сказать кое-что о Байдене... Я даже не уверен, что он сам управляет страной. Я думаю, что он марионетка управленческого класса в административном государстве", - заявил Рамасвами в интервью телеканалу Fox News.
Рамасвами также отметил, что нынешняя политическая система "прогнила", и призвал противостоять "управленческому классу". Кроме того, он посчитал, что нынешняя политическая система может сбросить Байдена со счетов на предстоящих выборах.
Рамасвами начал кампанию скромно; не проявлявшийся значительно в политике предприниматель набирал в соцопросах лишь 3% голосов избирателей. Но действовал активно и к моменту первых дебатов республиканцев у него было уже около 9%. По итогам дебатов, многие эксперты и политики сошлись во мнении, что Рамасвами показал себя лучше других участников, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, которого социологи ставили на второе место в борьбе за республиканскую номинацию после Дональда Трампа.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.