https://ria.ru/20230921/bank-1897834437.html

ПСБ стал самым динамичным банком в сегменте дебетовых карт

ПСБ стал самым динамичным банком в сегменте дебетовых карт - РИА Новости, 21.09.2023

ПСБ стал самым динамичным банком в сегменте дебетовых карт

ПСБ получил премию Frank Debit Cards Award 2023 в номинации "Самый динамичный банк на рынке дебетовых карт", став лидером по приросту клиентской базы и... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:09

2023-09-21T17:09

2023-09-21T17:09

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ПСБ получил премию Frank Debit Cards Award 2023 в номинации "Самый динамичный банк на рынке дебетовых карт", став лидером по приросту клиентской базы и увеличению доли активных дебетовых карт, сообщает пресс-служба банка. "Мы провели большую работу по изучению платежных привычек и потребностей клиентов и комплексно усовершенствовали наше предложение - как в части сервисного сопровождения операций, расширения функционала, так и в наполнении программы лояльности. Результат подтвержден выбором клиентов. Миллионные объемы эмиссии дебетовых карт ПСБ, в том числе в новых регионах России, прирост клиентской базы подтверждают лидирующие позиции ПСБ", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца. По его словам, оценка экспертов национальной премии Frank Debit Cards Award подтвердила высокое качество продуктов и услуг ПСБ. Frank Debit Cards Award - национальная премия за лучшие банковские продукты, которые на основе маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта выбирает аналитическая компания Frank RG. В основе выбора победителей этого года лежали результаты масштабного отраслевого исследования "Рынок дебетовых карт 2023", в котором были проанализированы продуктовые линейки крупнейших банков страны, тарифы и условия по 380 дебетовым картам, изучены мнения более 4,5 тысячи держателей дебетовых карт и предпочтения более одной тысячи активных пользователей онлайн-банка, пояснили в пресс-службе ПСБ.

https://ria.ru/20230915/psb-1896467970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика