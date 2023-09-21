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В Балашихе завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы
В Балашихе завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы - РИА Новости, 21.09.2023
В Балашихе завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы
Разбор завалов и все поисково-спасательные работы после взрыва газа в многоэтажке в подмосковной Балашихе завершены, сообщил глава городского округа Сергей... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:38
2023-09-21T07:38
2023-09-21T07:55
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
сергей юров
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Разбор завалов и все поисково-спасательные работы после взрыва газа в многоэтажке в подмосковной Балашихе завершены, сообщил глава городского округа Сергей Юров.Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в среду утром, разнеся несколько этажей вместе с перекрытиями. МЧС сообщало, что погибли три человека. После повторного обрушения под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли. Позднее глава ведомства Александр Куренков сообщил, что спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома."На данный момент разбор завалов и все поисково-спасательные работы завершены. В результате несчастного случая пострадали 27 человек. К сожалению, семь погибли. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Со стороны правительства Московской области и администрации Балашихи семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - заявил Юров в своём Telegram-канале.По его словам, сегодня специалисты приступят к проведению экспертизы, по результатам которой будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома."Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи", - добавил глава Юров.
https://ria.ru/20230921/dtp-1897686230.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), сергей юров, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Сергей Юров, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в доме в Балашихе
В Балашихе завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы
Глава округа: в Балашихе завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы