https://ria.ru/20230921/bakterii-1897856076.html

В США обнаружили бактерии в ингредиенте для препарата от диабета "Ребелсас"

В США обнаружили бактерии в ингредиенте для препарата от диабета "Ребелсас" - РИА Новости, 21.09.2023

В США обнаружили бактерии в ингредиенте для препарата от диабета "Ребелсас"

Компания-производитель препарата от диабета "Оземпик" Novo Nordisk обнаружила, что партии вещества семаглутида, произведенные ранее в этом году в США для... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:09

2023-09-21T18:09

2023-09-21T18:09

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Компания-производитель препарата от диабета "Оземпик" Novo Nordisk обнаружила, что партии вещества семаглутида, произведенные ранее в этом году в США для лекарства от диабета "Ребелсас", содержали бактерии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на отчет управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Как отмечает газета, семаглутид является действующим веществом препарата "Оземпик", однако на заводе в США, где изготовили продукцию с бактериями, семаглутид производят для другого препарата от диабета - "Ребелсас". По информации газеты, компания обнаружила несколько штаммов бактерий во время проверок партий семаглутида по меньшей мере трижды в период с февраля по июнь. "(Компания - ред.) Novo Nordisk обнаружила бактерии в партиях основного ингредиента таблеток от диабета, который… был произведен на заводе в Северной Каролине ранее в этом году", - говорится в материале. По данным издания, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в июле провело инспекцию на заводе датской компании в городе Клейтоне в штате Северная Каролина и в этом же месяце опубликовало отчет, в котором говорится, что компания Novo Nordisk не смогла произвести тщательного расследования причин попадания микробов в вещество, а также, что микробиологический контроль на заводе был недостаточным. Как подчеркивает газета, предполагается, что компании, получающие отчеты FDA, должны предпринять шаги для устранения проблем. В Novo Nordisk заявили, что отреагировали на замечания управления. Ранее в СМИ появилась информация, что датский фармпроизводитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию препарата от диабета "Оземпик". Пресс-служба Росздравнадзора в марте сообщила, что зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться на территорию России по меньшей мере до декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230919/diabet-1897345937.html

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