https://ria.ru/20230921/avariya-1897908258.html
В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света
В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света - РИА Новости, 21.09.2023
В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света
Электроснабжение в Зареченском районе Тулы, где без света остались почти 5 тысяч человек, восстановлено, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:33
2023-09-21T23:33
2023-09-21T23:33
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Электроснабжение в Зареченском районе Тулы, где без света остались почти 5 тысяч человек, восстановлено, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. В ЕДДС Тулы сообщили РИА Новости, что аварийное отключения электричества произошло в Зареченском районе Тулы вечером в четверг. Без света остались почти 5 тысяч человек. По данным ГУ МЧС, причиной нарушения электроснабжения стала техническая неисправность. В управлении сообщили журналистам, что авария уже ликвидирована. "В настоящий момент подстанция запитана", - сообщили в ГУ МЧС. В ЕДДС Тулы уточнили РИА Новости, что свет появился в большинстве оказавшихся в зоне отключения объектов.
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происшествия, тула, жкх
В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света
МЧС: в Туле ликвидировали аварию, оставившую пять тысяч жителей без света
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Электроснабжение в Зареченском районе Тулы, где без света остались почти 5 тысяч человек, восстановлено, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области.
В ЕДДС Тулы сообщили РИА Новости, что аварийное отключения электричества произошло в Зареченском районе Тулы вечером в четверг. Без света остались почти 5 тысяч человек.
По данным ГУ МЧС, причиной нарушения электроснабжения стала техническая неисправность. В управлении сообщили журналистам, что авария уже ликвидирована.
"В настоящий момент подстанция запитана", - сообщили в ГУ МЧС.
В ЕДДС Тулы уточнили РИА Новости, что свет появился в большинстве оказавшихся в зоне отключения объектов.
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