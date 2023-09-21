https://ria.ru/20230921/avariya-1897908258.html

В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света

В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света - РИА Новости, 21.09.2023

В Туле ликвидировали аварию, оставившую жителей без света

Электроснабжение в Зареченском районе Тулы, где без света остались почти 5 тысяч человек, восстановлено, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:33

2023-09-21T23:33

2023-09-21T23:33

происшествия

тула

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Электроснабжение в Зареченском районе Тулы, где без света остались почти 5 тысяч человек, восстановлено, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Тульской области. В ЕДДС Тулы сообщили РИА Новости, что аварийное отключения электричества произошло в Зареченском районе Тулы вечером в четверг. Без света остались почти 5 тысяч человек. По данным ГУ МЧС, причиной нарушения электроснабжения стала техническая неисправность. В управлении сообщили журналистам, что авария уже ликвидирована. "В настоящий момент подстанция запитана", - сообщили в ГУ МЧС. В ЕДДС Тулы уточнили РИА Новости, что свет появился в большинстве оказавшихся в зоне отключения объектов.

https://ria.ru/20230921/tula-1897906871.html

тула

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2023

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происшествия, тула, жкх