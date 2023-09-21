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В Волгоградской области иномарка въехала в маршрутку, есть пострадавшие
В Волгоградской области иномарка въехала в маршрутку, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2023
В Волгоградской области иномарка въехала в маршрутку, есть пострадавшие
Двенадцатилетний ребенок и две женщины пострадали при столкновении легковушки с маршруткой в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:02
2023-09-21T20:02
2023-09-21T20:02
происшествия
волгоградская область
авто
волжский
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ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок и две женщины пострадали при столкновении легковушки с маршруткой в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. По информации полиции, в четверг в 17.40 на улице Мира в Волжском иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку. "Предварительно, с места ДТП госпитализируются трое пострадавших: женщины 1983 и 1985 годов рождения и ребенок 2011 года рождения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
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происшествия, волгоградская область, авто, волжский
Происшествия, Волгоградская область, Авто, Волжский
В Волгоградской области иномарка въехала в маршрутку, есть пострадавшие
При столкновении маршрутки и иномарки в Волгоградской области пострадал ребенок
ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок и две женщины пострадали при столкновении легковушки с маршруткой в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
По информации полиции, в четверг в 17.40 на улице Мира в Волжском иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку.
"Предварительно, с места ДТП госпитализируются трое пострадавших: женщины 1983 и 1985 годов рождения и ребенок 2011 года рождения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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