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В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы с тремя детьми
В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы с тремя детьми - РИА Новости, 21.09.2023
В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы с тремя детьми
Пьяный пермяк "вылетел" на автомобиле, в котором находилась его сожительница и трое детей, с трассы Кудымкар-Гайны, в результате двухлетняя дочка мужчины... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:18
2023-09-21T16:18
2023-09-21T16:20
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Пьяный пермяк "вылетел" на автомобиле, в котором находилась его сожительница и трое детей, с трассы Кудымкар-Гайны, в результате двухлетняя дочка мужчины разбилась насмерть, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 54-летний пермяк 21 сентября ночью повез на автомобиле ВАЗ-21103 сожительницу и троих детей в направлении поселка Гайны. При этом мужчина не имел водительских прав и был пьян. В какой-то момент машина выехала с дороги в кювет и перевернулась. "Находившаяся в салоне автомобиля малолетняя дочь подозреваемого получила смертельные травмы, а его 26-летняя сожительница и двое детей трех лет и 9 месяцев травмы различной степени тяжести. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Мужчина скрылся с места ДТП, позднее его нашли и задержали полицейские. Фигуранту вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), авто, пермь, пермский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Авто, Пермь, Пермский край
В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы с тремя детьми
В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы, погибла двухлетняя дочь